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生活
2024-01-03 13:55:33

IKEA 1月限定新口味 焦糖燉蛋味新地/柚子唐揚雞塊

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IKEA 1月限定新口味 焦糖燉蛋味新地/柚子唐揚雞塊

IKEA 1月限定新口味 焦糖燉蛋味新地/柚子唐揚雞塊

踏入2024年，IKEA的美食站推出限定小食和新地，包括柚子唐揚雞塊配他他醬、焦糖燉蛋味新地筒，以及焦糖燉蛋味新地配迷你布甸粒及焦糖醬，其中新地筒只需$6，十分抵食！而IKEA餐廳亦同步推出3道精緻美食，包括香草蜜糖烤鴨胸伴番薯蓉及無花果燒汁、卡邦尼意粉配20個月白毛豬火腿及松露雞肉牛油果凱撒沙律，令人食指大動，同樣是必試項目！

IKEA餐廳亦同步推出3道精緻美食，包括香草蜜糖烤鴨胸伴番薯蓉及無花果燒汁、卡邦尼意粉配20個月白毛豬火腿及松露雞肉牛油果凱撒沙律

IKEA餐廳亦同步推出3道精緻美食，包括香草蜜糖烤鴨胸伴番薯蓉及無花果燒汁、卡邦尼意粉配20個月白毛豬火腿及松露雞肉牛油果凱撒沙律

新年新口味 限定小食和新地登場

IKEA港澳美食站推出柚子唐揚雞塊配他他醬，柚子淡香加上雞塊香脆可口，令人垂涎欲滴，蘸上口感豐富的他他醬，令人回味。香港美食站更於本月獨家供應的焦糖燉蛋味新地筒，以及焦糖燉蛋味新地配迷你布甸粒及焦糖醬，一入口便充滿濃厚的吉士味，質感幼滑，配上煙韌的迷你布甸粒，口味豐富，甜而不膩！

柚子唐揚雞塊配他他醬 $16 焦糖燉蛋味新地配迷你布甸粒及焦糖醬 $16 焦糖燉蛋味新地筒 $6

港澳IKEA餐廳3款新菜式

另外，香港及澳門餐廳同步推出香草蜜糖烤鴨胸伴番薯蓉及無花果燒汁，烤鴨胸加上濃而不膩的香草蜜糖汁，外層烤至酥脆，內層鎖緊肉汁，配上鬆軟綿密的番薯蓉及味道香甜的無花果燒汁，令香氣再提升。

另一新驚喜主食——卡邦尼意粉配20個月白毛豬火腿，散發著香濃奶油香的卡邦尼意粉爽口彈牙，醬汁油而不膩，加入味道濃烈柔軟的白毛豬火腿。另外，本月亦推出健康之選松露雞肉牛油果凱撒沙律，松露雞肉口感嫩滑，加上被譽為「超級食物」的牛油果，作為前菜清爽可口，美味之餘營養值爆錶。全新餐單於1月期間持續供應，想試的朋友不要錯過！

卡邦尼意粉配20個月白毛豬火腿 $49 松露雞肉牛油果凱撒沙律 $46 香草蜜糖烤鴨胸伴番薯蓉及無花果燒汁 $56

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