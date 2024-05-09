IKEA 5月限定優惠 買涼枕送枕頭型雪條

5月立夏，標誌著夏天正式到來，不過炎熱天氣亦令人難以入睡。IKEA涼感枕頭系列有助大家在酷夏降溫，品牌更特別帶來全新驚喜枕頭型雪條。由即日開始到5月31日，每購買一個涼感枕頭，即可免費換領枕頭型雪條一支。

枕頭雪條 (荔枝牛奶味) $9.9

限定枕頭雪條 模仿人體工學枕頭 由即日起至5月31日，凡在任何香港宜家家居分店或規劃及訂購中心，顧客每購買一個指定涼枕，即可免費獲得荔枝牛奶味枕頭型雪條乙支，先到先得，送完即止；雪條亦由即日起於香港各美食站發售。枕頭雪條是荔枝牛奶味，外形設計更參考KLUBBSPORRE人體工學枕頭，內層特別加入藍色白朱古力片，模仿枕頭內的冷凝膠設計，仿真造型為大眾帶來驚喜之餘，同時可以邊食邊了解IKEA的涼感枕頭，在初夏保持涼爽！

KLUBBSPORRE 人體工學枕頭 ( 適合側睡 / 仰睡 ) $399.9 雙面設計枕頭：一面是冷凝膠，具有低傳熱特性，只需配搭布套使用即可提供涼爽的睡眠環境；另一記憶泡膠面層由軟膠所製，如普通記憶泡膠一樣緊貼頭頸形狀，枕芯內的小孔更有助空氣流通，帶走濕氣，長時間睡眠仍能保持涼爽。