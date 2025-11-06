IKEA 50周年實境解謎 45分鐘解迷遊戲！參加者大招募/贏走$300禮品卡

IKEA今年進駐香港50周年，推出前所未有的解謎體驗「IKEA 50周年時光解碼」！參加者將在熟悉的IKEA空間中找出設計密碼，解開隱藏在產品背後的生活智慧，一同見證半世紀以來IKEA如何透過創新想法，為香港家庭締造美好的生活。即睇詳情。

全新解謎體驗「IKEA 50周年時光解碼」將於12月11日IKEA九龍灣分店進行！多位人氣IKEA 吉祥物——小熊、鯊鯊和金仔將發揮專長，為各位參加者帶來精心設計的遊戲關卡。參加者齊齊化身「時光解碼員」，以個人形式展開限時45分鐘的關卡挑戰。參加者需運用觀察力與解謎能力，根據線索找出與IKEA相關的謎題答案，破解寶箱密碼。在解謎探索的過程中，將深入瞭解香港IKEA半世紀的歷史及IKEA產品的設計理念與實用功能，從過程中獲得更多家居布置靈感。

40 位參加者大招募

想參加IKEA 50周年時光解碼，就記得11月14日前去報名！只需拍下「我最喜愛的IKEA產品」照片並完成簡單報名步驟，即有機會獲選成為參加者，親身體驗這個50周年慶典活動。獲選參加者將於稍後獲電子郵件和電話通知，名額只得40位！

報名連結：請按此

完成遊戲大送禮品

獲選參加者除了可以參與活動外，更會即場獲贈瑞典肉丸鑰匙扣，成功於限時內完成所有關卡，並打開寶箱的參加者，均可獲得價值$300港元的IKEA禮品卡。