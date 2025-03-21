IKEA 50周年展覽 必影復刻瑞典IKEA博物館彩虹牆/限定目錄封面場景/鯊鯊夾公仔機打卡位

IKEA香港自1975起進軍香港，適逢香港IKEA 50周年，IKEA 3月22日起於中環大館舉行50周年展覽，場內設多個必影打卡位，必影復刻瑞典IKEA博物館的彩虹牆、巨大化藍袋、鯊鯊打卡專區及夾公仔機，更有2025年限定IKEA目錄封面場景，化身封面主角！yuu會員到場打卡更有神秘驚喜，即睇詳請。
家・在宜家 – IKEA 50周年展覽
由3 月22 日起至5月12日，於中環大館的第六座(已婚警長宿舍)設有「家・在宜家 – IKEA 50周年展覽」，四大特色展區帶領大家回顧品牌於香港的每個重要時刻，展示多年經典珍藏。
絕版產品目錄及傢俬
首個展區帶大家回顧昔日的珍貴照片、片段及熱賣產品，見證香港的時代變遷。展內有多個絕版IKEA產品目錄封面和經典傢俬家飾，包括ÖGLA 椅，還有全球每5秒就賣出一個的BILLY書櫃，深入民心。
展區另一邊更有復刻瑞典 IKEA 博物館的鎮館打卡熱點之一的彩虹牆，超級吸睛。
限定2025目錄封面體驗
展區有多個互動場景，當中不可錯過走入IKEA的產品目錄中，成為封面主角。自2021年後，IKEA 產品目錄已成歷史，今次IKEA帶大家重溫經典回憶，將平面的產品目錄封面實體化，打造出兩個2025年的限定產品目錄封面場景，參觀者可於IKEA風格的客廳和睡房中盡情打卡，記錄專屬回憶。
漫畫風展區
漫畫風展區中除了有漫畫線條風格的傢品場景外，更特別展示出不同年代的同款傢具，了解IKEA的價格轉變，持續「再創低價」降低產品價格，實踐「為大眾締造更美好生活」的使命。
巨大化藍袋+鯊鯊互動專區
踏入另一展區，標誌性的FRAKTA藍袋將以巨大版呈現在大家眼前，香港人氣十足的BLÅHAJ鯊鯊公仔亦化身超大型裝置，讓參觀者拍攝出置身夾公仔機中的有趣場景。展區更特別將收納神器SAMLA連蓋箱組合化成彩虹收納打卡位，變成別具特色的拍照背景。
打卡獲取肉丸公仔
於「家・在宜家 – IKEA 50周年展覽」中，IKEA為各位準備夾公仔機，與各位一起慶祝50周年！只需在展覽現場拍下精彩照片，上傳至Instagram並標註 @ikeahongkong 及 #IKEAHK50Years，即可在展覽現場領取一個代幣，有機會夾走可愛的IKEA肉丸公仔。
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家・在宜家 – IKEA 50周年展覽
日期：2025 年 3 月 22 日 至 2025 年 5 月 12 日
時間：11:00 - 19:00
地址：香港中環荷李活道10號大館第六座已婚警長宿舍地下