IKEA 50周年展覽 必影復刻瑞典IKEA博物館彩虹牆/限定目錄封面場景/鯊鯊夾公仔機打卡位

IKEA香港自1975起進軍香港，適逢香港IKEA 50周年，IKEA 3月22日起於中環大館舉行50周年展覽，場內設多個必影打卡位，必影復刻瑞典IKEA博物館的彩虹牆、巨大化藍袋、鯊鯊打卡專區及夾公仔機，更有2025年限定IKEA目錄封面場景，化身封面主角！yuu會員到場打卡更有神秘驚喜，即睇詳請。

由3 月22 日起至5月12日，於中環大館的第六座(已婚警長宿舍)設有「家・在宜家 – IKEA 50周年展覽」，四大特色展區帶領大家回顧品牌於香港的每個重要時刻，展示多年經典珍藏。

絕版產品目錄及傢俬

首個展區帶大家回顧昔日的珍貴照片、片段及熱賣產品，見證香港的時代變遷。展內有多個絕版IKEA產品目錄封面和經典傢俬家飾，包括ÖGLA 椅，還有全球每5秒就賣出一個的BILLY書櫃，深入民心。

展區另一邊更有復刻瑞典 IKEA 博物館的鎮館打卡熱點之一的彩虹牆，超級吸睛。