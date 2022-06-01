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2022-06-01 18:45:52

IKEA 6月榴槤盛宴 6款甜品3款期間限定 同場加映藍黃瑞典蛋卷

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IKEA-6月榴槤盛宴

IKEA-6月榴槤盛宴

D24榴槤燕麥奶新地筒 特濃D24榴槤燕麥奶新地 D24 榴槤球（香港限定） HKD$6 D24榴槤芝士窩夫 D24 榴槤千層蛋糕 HKD/MOP$29 D24 榴槤班戟 HKD/MOP$13

天氣炎熱，榴槤又飄香！一年一度的榴槤甜品系列再度回歸港澳IKEA，除自推出以來已大受歡迎的D24榴槤燕麥奶新地，今年更加設追加榴槤肉選項($9就有一份)，另外多款D24榴槤甜點將同步進駐讓港澳美食站及餐廳。香港由6月起每兩周快閃推出三款榴槤品種燕麥奶新地口味，保證和D24榴槤同樣有分量，為大家帶來更新鮮感覺！此外，為慶祝6月6日瑞典國慶及瑞典仲夏節，港澳IKEA亦於六月推出多款主食及經典黃藍色瑞典蛋卷！

夏天清爽美食

瑞典仲夏節夏天清爽美食，有菠蘿雞肉薯仔沙律、黑毛豬火腿烤雞胸配香草番茄椰菜花飯及菠蘿莎莎及和牛粒青醬意粉。

IKEA 6月榴槤盛宴│瑞典仲夏節 夏天清爽美食

迎接夏天的來臨，瑞典仲夏節的開胃頭盤率先帶來菠蘿雞肉薯仔沙律，新鮮沙律菜配上酸甜爽口的菠蘿果肉，清新配搭為夏日消消暑。主食方面首先帶來肉食者之選 —— 黑毛豬火腿烤雞胸配香草番茄椰菜花飯及菠蘿莎莎，黑毛豬火腿和雞肉經烤焗後，變得外脆內軟之餘，味道與香氣更濃郁誘人，配上酸甜健康的香草番茄椰菜花飯及夏日限定的菠蘿莎莎，令味道變得恰到好處，擺脫油膩感。另一主食則為香港限定的和牛粒青醬意粉，以蒜泥、甜羅勒和松子仁調配而成的青醬口感馥郁獨特，配上肉香鮮嫩、入口即溶的和牛粒，不但中和了牛肉的油膩感，同時令香氣進一步昇華，令人食指大動。

瑞典蛋卷(蝶豆花檸檬) HKD/MOP$9 急凍瑞典蛋卷(蝶豆花檸檬) 170克

IKEA 6月榴槤盛宴│瑞典國慶 超吸睛藍+黃瑞典蛋卷

瑞典國慶期間，IKEA餐廳亦推出限定主食及甜點：海陸大餐——穀飼西冷牛扒拼蝦餅伴薯蓉配牛肝菌忌廉汁（香港限定）及以瑞典國旗顏色為靈感的黃藍色瑞典蛋卷。凱旋歸來的瑞典蛋卷用上吸睛的藍色蝶豆花味蛋糕，包裹著檸檬味忌廉，清香美味。一般呎吋的瑞典蛋卷只於港澳餐廳發售，若想隨時隨地享受滋味蛋卷，則可於香港瑞典美食廊選購急凍瑞典蛋卷，與家人一起歡慶瑞典日！

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