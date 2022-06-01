IKEA 6月榴槤盛宴 6款甜品3款期間限定 同場加映藍黃瑞典蛋卷

天氣炎熱，榴槤又飄香！一年一度的榴槤甜品系列再度回歸港澳IKEA，除自推出以來已大受歡迎的D24榴槤燕麥奶新地，今年更加設追加榴槤肉選項($9就有一份)，另外多款D24榴槤甜點將同步進駐讓港澳美食站及餐廳。香港由6月起每兩周快閃推出三款榴槤品種燕麥奶新地口味，保證和D24榴槤同樣有分量，為大家帶來更新鮮感覺！此外，為慶祝6月6日瑞典國慶及瑞典仲夏節，港澳IKEA亦於六月推出多款主食及經典黃藍色瑞典蛋卷！

IKEA 6 月榴槤盛宴│ 瑞典仲夏節 夏天清 爽美食 迎接夏天的來臨，瑞典仲夏節的開胃頭盤率先帶來菠蘿雞肉薯仔沙律，新鮮沙律菜配上酸甜爽口的菠蘿果肉，清新配搭為夏日消消暑。主食方面首先帶來肉食者之選 —— 黑毛豬火腿烤雞胸配香草番茄椰菜花飯及菠蘿莎莎，黑毛豬火腿和雞肉經烤焗後，變得外脆內軟之餘，味道與香氣更濃郁誘人，配上酸甜健康的香草番茄椰菜花飯及夏日限定的菠蘿莎莎，令味道變得恰到好處，擺脫油膩感。另一主食則為香港限定的和牛粒青醬意粉，以蒜泥、甜羅勒和松子仁調配而成的青醬口感馥郁獨特，配上肉香鮮嫩、入口即溶的和牛粒，不但中和了牛肉的油膩感，同時令香氣進一步昇華，令人食指大動。