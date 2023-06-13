IKEA 8月初登陸太古城！ 佔地過萬尺+主打家居收納+設瑞典美食站

萬眾期待，IKEA 即將進軍港島東！IKEA 全新規劃及訂購中心將於八月正式進駐太古城中心！新店佔地超過一萬呎，主打主打家居收納用品，更設瑞典美食站！

IKEA太古城新店佔地超過一萬呎，以著重發展家居生活為主題，主力為顧客推介各式家居收納方案、客飯廳、工作區域、睡房及兒童家品，協助顧客為居所作出規劃及美好改變，帶來前所未有的升級生活體驗。新店同樣設有人氣高企的瑞典美食站，絕對讓大家滿載而歸！

此外，由6月16日起，IKEA更會於規劃及訂購中心外，率先設置Pop Up打位！展示多款熱賣傢具及家居擺設，讓港島東居民先行感受IKEA進駐的雀躍氣氛，提早探索更多粉飾自家安樂窩的好主意。