INITIAL x蜷川實花聯乘系列 浪漫繁花圖案/網紗透膚設計 打造春季層次穿搭

蜷川實花善於用前衛的風格展示大膽鮮豔、虛實交錯的夢幻視覺美學，經常在作品中呈現大量的花、情和色彩，既迷幻又迷人。今次系列亦以「Flourishing Flowers（春花爛漫）」為題，將蜷川實花特有的花卉元素融入不同服裝之中。

系列除了T恤和襯衫等Unisex單品外，還有一系列專為女性設計的浪漫印花春裝，例如網紗外套、網紗上衣、網紗層次長裙、短款外套、寬版開襟冷衫、寬版襯衫、連身裙及鉛筆裙。其中網紗透膚款式，既為穿著者添上神秘性感的面紗，又能打造舒適的春季層次穿搭，演繹出蜷川實花前衛和充滿藝術感的風格。系列亦在製衣工藝上花了不少心思，例如為了刻畫出櫻花怒放時的華美及藝術家的獨特風格，品牌特意局部結合繡花和數碼印花技術，展現鮮豔及柔和色調間的對比和交錯，營造優雅氣質