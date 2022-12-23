innocent推出佳節特別版飲品 聯乘樂餉社買果汁即捐$2

英國健康果汁品牌 innocent早前正式在香港推出，為迎接年末佳節，它們首次在本港展開「大愛小帽」計劃（Big Knit），買果汁即捐$2予樂餉社，為弱勢社群送上無窮暖意。

innocent 「大愛小帽」計劃 由歐洲送暖至香港 innocent「大愛小帽」計劃自2003年推出，每年均會號召來自全歐洲的慷慨義工，為果汁編織七彩繽紛的小帽子。innocent果汁加上充滿愛意的小帽子即成為佳節特別版，而每瓶所賣出的部分收益都會捐至慈善團體。計劃至今共收集逾900萬頂小帽子，籌得超 300萬歐元（約超過2,400萬港元）作慈善用途。

英國健康果汁品牌 innocent首次在本港展開「大愛小帽」計劃（Big Knit）。

今個聖誕，「大愛小帽」計劃將首度在香港登場，繼續將大愛傳揚開去。由 即日起至2023年1月31日，消費者凡於指定零售點購買innocent果汁佳節特別版一支，計劃便會捐出港幣2元至樂餉社，支持他們在聖誕佳節為弱勢社群送上溫飽。於享受美味鮮榨果汁的同時，可以利用五彩繽紛的小帽子為家裡增添節日氣氛，更可輕鬆行善！