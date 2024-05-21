INTIQUE聯乘本地著名攝影師 穿上西貢落霞、天星碼頭格窗美景【附穿搭教學】

INTIQUE聯乘本地著名攝影師 穿上西貢落霞、天星碼頭格窗美景

本地時尚品牌 INTIQUE，今年5月聯乘本地著名攝影師 Wilson Lee，由Wilson掌鏡，分別在香港、台北及日本拍下的四種時分都市美景，包括香港天星碼頭及有「香港後花園」之稱的西貢落霞，變奏出Day to Night系列，探索都市街頭美學。品牌希望藉此次聯乘，提醒專注於當下煩瑣事務的都市女生，懂得為生活留一點白，細心欣賞身邊的美好景致。

晨曦 Ethereal Glow 天星碼頭 by Wilson Lee

四種時分都市美景 呈現於夏季單品 Day to Night由Wilson操刀，他分別拍下4種時分的景色圖像，以晨曦 Ethereal Glow、黃昏 Fading Spark、傍晚 Evenings Blush、星夜Twilight Glimmer主題設計，並以數碼印刷的方式，細緻地呈現於不同服飾上。 由5月17日起，凡單筆購買滿淨價$1,500，當中包含一件 Day to Night系列單品，即可免費獲贈設計別致的即棄菲林相機一部，讓大家也能拍下身邊的美好瞬間。

Day to Night系列即棄菲林相機

清新空靈美學 Ethereal Glow 在 Wilson的鏡頭下，香港天星碼頭更顯夢幻迷人，懷舊的碼頭格窗，巧妙地呈現在質感透薄舒適、冷系藍綠色調的裇衫及連身裙，同時為夏日帶來清爽涼意。 舒適雅致的Ethereal Glow Dress，可外襯帶有西裝設計，大地色調的長款背心，散發中性率性時尚，展現都市女性獨有的個性美。若想為造型添上亮眼點綴，可配搭INTIQUE本季新款緞布迷你手提包。以簡潔設計配合百搭耐看色調，緞布面料更易於打理，除了深啡色以外，亦備有杏色及灰色選擇。

以質地輕柔、清爽舒服的短版裇衫 Ethereal Glow Shirt，配襯內藏舒適短褲的百摺短裙Trimmed Skirt Pants，簡單配搭充滿校園情懷。 Ethereal Glow Shirt $459、Trimmed Skirt Pants $399

如夢如幻疊影落霞 Evenings Blush 系列 Evenings Blush 系列的主畫面是有「香港後花園」之稱的西貢景色，展現沉靜暮靄的傍晚，粉嫩紫色平靜而浪漫，瞬間使人有遠離繁囂的視覺感。系列除了輕柔的長袖裇衫及背心連身裙，品牌更將此醉人景色呈現於背心針織上衣，不單可以單穿，亦可以襯純色裇衫或短袖襯衫作內搭，輕鬆打造優雅格調的時尚造型。 粉嫩色調的透膚印花裇衫Evenings Blush Shrit，可作為日常通勤的穿搭服，配上今季流行的 Drawstring Cut-out Strappy Dress 吊帶連身裙，既可體現簡潔柔美氣質之餘，又不失率性時尚質感。連身裙在腰間加設的鏤空與束帶設計，有助突顯腰線，顯出體態線條。

質感輕柔軟綿的針織背心Evenings Blush Sweater，可配搭剪裁俐落的高腰半身裙，輕鬆體現可鹽可甜的Girl Crush中性風格；配合裙子中央的拉鍊設計，和近年大熱的厚底鞋，更做到修飾身型、拉長雙腿比例的效果。配上日式套結手腕包Vegan Leather Knot Bag，此款日式套結手腕包，簡潔而獨特的設計，為造型增添精緻感。

Evenings Blush的疊影西貢落霞美景，飄逸背心長裙除了可以單穿外，身形較為高佻的女生可配上型格西裝褲，令俐落線條更為突出，提升造型層次感，進一步拉長身型比例。Evenings Blush Dress $559、Tie Waist Straight Pants $499

除了香港本地景色，Day to Night系列亦有採用 Wilson於日本伊豆及台北拍攝的城市景色圖像，分別展現黃昏Fading Spark及星夜Twilight Glimmer的美態。 Wilson拍下日本伊豆的黃昏美景，鱗光閃閃，深刻難忘。將此美景烙印在短版 boxy 裇衫上，變奏成設計感十足的 Fading Spark Shirt，配合寬鬆剪裁，以活潑的慵懶風格，叫都市人放下腳步，好好欣賞美景的伊豆市。

拍攝於台北的Twilight Glimmer，以深藍調展現靜謐晚上的優雅迷人景致，並以城市馬路上車來車往的燈光作襯托，突顯抽象的文藝美學。針織背心Twilight Glimmer Sweater，借助璀璨的燈光影像，增添艷麗的色彩效果，短版設計的背心，只要配上高腰下身單品，就可簡潔俐落地展現街頭時尚風格，同時有助修飾身型。