INTIQUE Twin-set系列 一套兩款可單著或搭配其他服飾 靈活高CP值

踏入初春，天氣時冷時熱，穿搭應該以靈活層次為主。本地服飾品牌INTIQUE最近推出Twin-set系列，一set兩件，款式易襯百變，更可以運用2 Ways穿法，分拆出來與其他服飾搭配，襯出百變耐看的個性穿搭。一套多穿，輕鬆打造層次感。系列由$299起跳，性價比極高，亦可以避免添置過多衣飾，小資女不要錯過！
入門級Twin-set
以冷調色系為主的Sheer Shirt Twin-set，圓領針織背心配上絲滑感十足的透視輕紗襯衫，設計玩味又不失柔美感，既可拼湊在一起穿著，亦可分開背心及襯衫，與其他單品配襯穿搭。備有米白、銀灰、灰藍3款配色選擇，不同格調的女生都能襯出多變穿搭時尚。
型格紮染組合
紮染元素的Tie Dye Top Twin-set，將初春必備的針織元素及流行的紮染布料融為一體，單色針織外套配上紮染背心，添上獨特風格及層次感。下身可配襯牛仔單品，突顯個人風格。備有灰、紫2色選擇。
知性氣質女生
具有高級質感的Tank Dress Twin-set，用上精緻通勤女生們最愛的花呢織紋，提升氣質。背心上衣及短裙可分開成獨立單品，亦可整套穿上，寫意地遊走工作與約會之間。
經典不敗Denim Style
永不過時的牛仔單品，經歷不同年代的潮流洗禮下，依然屹立於時尚圈頂流。INTIQUE為了延續這個時尚經典，特意推出多款充滿Vintage感的洗水牛仔單品，設計迎合繼續備受追捧的Y2K熱潮，以細緻的設計營造出復古風效果。
品牌亦在本月推出多款有造舊感覺的復古洗水牛仔單品，舒適耐看，各款單品都各有極高細節。
VIP專屬3月優惠及禮品 旅行收納袋套裝
INTIQUE在本月份為VIP們準備了一套3件的旅行收納袋套裝，以品牌的標誌性Logo為設計概念，配上型格色調，讓大家隨時將衣飾收拾妥當，立即出行，享受自由隨性的旅遊時光。由即日起，於門市或網上商店購物，折後價滿$1,500，即可獲贈旅行收納袋套裝一套(贈品數量有限，每位VIP只限獲贈一套)。此外，VIP購買3件正價或減價貨品，即可享有額外85折購物優惠，其他客人亦可享9折優惠。優惠同時適用於門市及網上商店。