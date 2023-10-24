iPhone 15 配件丨Belkin新推迪士尼主題電子產品配件系列！魔雪奇緣Frozen/Marvel鐵甲奇俠/蜘蛛俠/勞蘇

iPhone 15 配件丨Belkin作為蘋果官方合作夥伴，適逢今年40周年，首次與迪士尼攜手推出一系列電子產品配件，當中包括魔雪奇緣Frozen、Marvel Iron Man、Marvel 蜘蛛俠、反斗奇兵勞蘇及米奇老鼠。香港迪士尼樂園的《魔雪奇緣》主題園區即將開幕，不妨帶著這些電子產品配件，一同入園遊玩充電，紀錄整個旅程！

是次合作充分體現「與人連繫」的精髓：迪士尼透過說故事及經典人物、Belkin則透過科技與配件。迪士尼系列配件喚起懷舊和創新風格，並將於包括大中華地區、韓國、日本、東盟及印度在內的亞太地區（APAC）發售。此產品系列囊括Belkin多個創新配件產品，包括iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max手機保護殼、iPhone 5K磁力無線充電器、強大的 65W雙USB-C充電器、長達兩米的耐用編織矽膠線纜，以及一系列兒童耳機。 適逢迪士尼成立 100 周年，此新產品系列的設計靈感源自迪士尼動畫、彼思動畫（Pixar）與漫威電影（Marvel），通過五個不同的生動主題呈現出來。

Belkin Disney 100周年棱鏡系列 電子產品配件

Belkin Disney 100 周年棱鏡系列 電子產品配件 透過Belkin各項配件，此系列展示深受大眾喜愛的米奇老鼠和其他迪士尼朋友的輪廓剪影，以紀念迪士尼100年的經典故事。這主題實屬獨一無二，因為它首次將迪士尼世界匯聚一起，讓迪士尼、彼思動畫和漫威電影的角色齊聚一堂。 此限定產品設計系列包括充電線纜、家用充電器、5K磁力無線充電器、iPhone手機保護殼和兒童耳機，是您甚至每個家庭成員都想特別收藏的紀念品。

Belkin 迪士尼100周年音樂系列 電子產品配件

Belkin 迪士尼 100 周年音樂系列 電子產品配件 此系列突顯迪士尼與米奇和朋友們的音樂靈魂，令樂章變得栩栩如生，帶您沉醉於具百年歷史的懷舊音樂回憶中。Belkin兒童耳機和5K磁力無線充電器化身成可隨身攜帶的神奇配件，伴隨著快樂的音符，點亮您每天的生活！此為另一款適合一家大小的主題系列！

Belkin 反斗奇兵勞蘇系列

Belkin 反斗奇兵勞蘇系列 電子產品配件 此系列展示散發著甜甜士多啤梨香氣的勞蘇玩具熊。這個牽動人心的角色，加上此系列展出2023 年彩通色彩（Pantone Color）—非凡洋紅（Viva Magenta）的色調，是專為時尚達人而設。5K磁力無線充電器和 iPhone手機保護殼均附送士多啤梨味貼紙，絕對是出外的時尚標誌，也能自豪地突顯個人風格的潮物。

Belkin 魔雪奇緣系列配件

Belkin 魔雪奇緣系列 電子產品配件 此系列帶來《魔雪奇緣》和《魔雪奇緣 2》中的愛莎女王，展現了神話王國的歡樂和魔法。Belkin iPhone 5K磁力無線充電器和SoundForm兒童耳機定必俘虜《魔雪奇緣》粉絲的心。

Belkin Marvel 漫威系列 電子產品配件

Belkin Marvel 漫威系列 電子產品配件 此系列將包括英雄的鐵甲奇俠和蜘蛛俠等漫威英雄世界帶入生活。Belkin 5K 磁力充電器、車用充電器、家用式充電器、多媒體集線器和線纜的時尚設計，為您的配件充電，讓超級英雄時刻陪伴在您身邊！