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2023-10-24 12:00:00

iPhone 15 配件丨Belkin新推迪士尼主題電子產品配件系列！魔雪奇緣Frozen/Marvel鐵甲奇俠/蜘蛛俠/勞蘇

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iPhone 15 配件丨Belkin新推迪士尼主題電子產品配件系列！魔雪奇緣Frozen/Marvel鐵甲奇俠/蜘蛛俠/勞蘇

iPhone 15 配件丨Belkin新推迪士尼主題電子產品配件系列！魔雪奇緣Frozen/Marvel鐵甲奇俠/蜘蛛俠/勞蘇

iPhone 15 配件丨Belkin作為蘋果官方合作夥伴，適逢今年40周年，首次與迪士尼攜手推出一系列電子產品配件，當中包括魔雪奇緣FrozenMarvel Iron Man、Marvel 蜘蛛俠反斗奇兵勞蘇及米奇老鼠。香港迪士尼樂園的《魔雪奇緣》主題園區即將開幕，不妨帶著這些電子產品配件，一同入園遊玩充電，紀錄整個旅程！

是次合作充分體現「與人連繫」的精髓：迪士尼透過說故事及經典人物、Belkin則透過科技與配件。迪士尼系列配件喚起懷舊和創新風格，並將於包括大中華地區、韓國、日本、東盟及印度在內的亞太地區（APAC）發售。此產品系列囊括Belkin多個創新配件產品，包括iPhone 15 ProiPhone 15 Pro Max手機保護殼、iPhone 5K磁力無線充電器、強大的 65WUSB-C充電器、長達兩米的耐用編織矽膠線纜，以及一系列兒童耳機。

適逢迪士尼成立 100 周年，此新產品系列的設計靈感源自迪士尼動畫、彼思動畫（Pixar）與漫威電影（Marvel），通過五個不同的生動主題呈現出來。

Belkin Disney 100周年棱鏡系列 電子產品配件

Belkin Disney 100周年棱鏡系列 電子產品配件

Belkin Disney 100周年棱鏡系列 電子產品配件

透過Belkin各項配件，此系列展示深受大眾喜愛的米奇老鼠和其他迪士尼朋友的輪廓剪影，以紀念迪士尼100年的經典故事。這主題實屬獨一無二，因為它首次將迪士尼世界匯聚一起，讓迪士尼、彼思動畫和漫威電影的角色齊聚一堂。

此限定產品設計系列包括充電線纜、家用充電器、5K磁力無線充電器、iPhone手機保護殼和兒童耳機，是您甚至每個家庭成員都想特別收藏的紀念品。

SheerForce™ 磁吸抗菌手機保護殼 SheerForce™ 磁吸抗菌手機保護殼 SheerForce™ 磁吸抗菌手機保護殼 SOUNDFORM™ Mini 頭戴式兒童無線耳機 SOUNDFORM™ Mini 頭戴式兒童無線耳機 BoostCharge Pro 雙 USB-C GaN PPS 65W 快速家用充電器 BoostCharge Pro Flex USB-C 至 USB-C 編織連接線 BoostCharge Pro Flex USB-C 至 USB-C 編織連接線
Belkin 迪士尼100周年音樂系列 電子產品配件

Belkin 迪士尼100周年音樂系列 電子產品配件

Belkin 迪士尼100周年音樂系列 電子產品配件

此系列突顯迪士尼與米奇和朋友們的音樂靈魂，令樂章變得栩栩如生，帶您沉醉於具百年歷史的懷舊音樂回憶中。Belkin兒童耳機和5K磁力無線充電器化身成可隨身攜帶的神奇配件，伴隨著快樂的音符，點亮您每天的生活！此為另一款適合一家大小的主題系列！

反斗奇兵勞蘇系列

Belkin 反斗奇兵勞蘇系列

Belkin 反斗奇兵勞蘇系列 電子產品配件

此系列展示散發著甜甜士多啤梨香氣的勞蘇玩具熊。這個牽動人心的角色，加上此系列展出2023 年彩通色彩（Pantone Color非凡洋紅（Viva Magenta）的色調，是專為時尚達人而設。5K磁力無線充電器和 iPhone手機保護殼均附送士多啤梨味貼紙，絕對是出外的時尚標誌，也能自豪地突顯個人風格的潮物。

Belkin 魔雪奇緣系列配件

Belkin 魔雪奇緣系列配件

Belkin 魔雪奇緣系列 電子產品配件

此系列帶來《魔雪奇緣》和《魔雪奇緣 2》中的愛莎女王，展現了神話王國的歡樂和魔法。Belkin iPhone 5K磁力無線充電器和SoundForm兒童耳機定必俘虜《魔雪奇緣》粉絲的心。

Belkin Marvel 漫威系列 電子產品配件

Belkin Marvel 漫威系列 電子產品配件

Belkin Marvel 漫威系列 電子產品配件

此系列將包括英雄的鐵甲奇俠和蜘蛛俠等漫威英雄世界帶入生活。Belkin 5K 磁力充電器、車用充電器、家用式充電器、多媒體集線器和線纜的時尚設計，為您的配件充電，讓超級英雄時刻陪伴在您身邊！

Belkin 迪士尼100周年主題系列產品

迪士尼100周年主題系列產品將陸續登陸各1O1O / csl.和豐澤，詳情請向店員查詢。

Belkin迪士尼系列產品於即日起至 2023 12 31 日，香港移動通訊有限公司（「CSL」）為香港流動通訊網絡商獨家經銷；豐澤為香港大型連鎖店獨家經銷。

產品的建議零售價介乎HK$129HK$499不等。

Belkin 官方網站

Klook.com
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