iSQUARE國際廣場夏日滋味賞 消費免費換領指定菜式/大派現金券

iSQUARE國際廣場4月25日至6月26日推出「夏日滋味賞」獎賞活動。與一系列食肆合作，帶來獨家餐飲禮遇，消費滿指定金額即免費享指定菜式，更可獲得現金券，即睇詳請。

滋味菜式換領 5月2日起至6月27日期間，顧客在iSQUARE消費達$800並成為iCLUB 會員，即可以免費享用多款指定滋味菜式，中式菜或西式菜都有得選擇！ 5月2日起 湖南味館 (Shop 705)

梅菜扣肉 (名額: 50)

價值：HK$149

梅菜扣肉 (名額: 50) 價值：HK$149 上海婆婆336 (Shop 605)

砂鍋雲吞雞 (例) (名額: 50)

價值：HK$198 5月16日起 野玩田店 (Shop 307)

燒焗加拿大無激素豬鞍架及燒扒菠蘿配黑醋汁

(12安士) (名額: 50)

燒焗加拿大無激素豬鞍架及燒扒菠蘿配黑醋汁 (12安士) (名額: 50) PANASH Café (Shop 305)

鐵板雞扒配香蒜燒汁 (名額: 50)

價值：HK$138 6月6日起

牛陣 (Shop 706) 澳洲長期穀飼牛及北海道四元豚放題套餐 (1位)

(名額: 50)

價值：HK$289

(名額: 50) 價值：HK$289 忠孝東路 (Shop 306)

晚市套餐 (1位) (名額: 50)

價值：HK$128 換領期 : 02/05/2025 – 26/06/2025 換領時間 : 10:30 a.m. – 10:30 p.m. 換領地點 : 大堂樓層禮賓部 iCOUPON現金券換領 即日起至6月26日，顧客在iSQUARE於指定3/F、6/F及7/F餐廳晚市堂食消費達$200以上並成為iCLUB 會員，即送$50 iCOUPON現金券，適用於「尊尚食府」或「餐廳」類別之商戶。另外iCLUB會員逢星期一及三到3/F、6/F及7/F餐廳消費，更可賺取雙倍iCLUB積分。 換領期 : 25/04/2025 – 26/06/2025 換領時間 : 6:00 p.m. – 10:30 p.m.

換領地點 : 大堂樓層禮賓部 尊享餐飲禮遇 活動期間，顧客可於到「尊尚食府」或「餐廳」類別之指定商戶，即享限時餐飲禮遇。 港滙軒(Shop 2401) 任何惠顧，可免費獲贈「滋補靚燉湯」(每位乙盅)。

優惠只適用於星期一至五 (公眾假期除外) 。

敬請提前訂座。

優惠只適用於星期一至五 (公眾假期除外) 。 敬請提前訂座。 任何惠顧，可免費獲贈「精美甜品」(每位乙份)。

優惠只適用於星期六、日及公眾假期。

敬請提前訂座。 霸王川莊(Shop 2501) 惠顧主餐牌，可享9折優惠(只限食物)。

優惠只限iSQUARE國際廣場iCLUB會員。

優惠不適用於5月11日及6月15日。 君庭(Shop 2701)

惠顧滿HK$1,000或以上，可免費獲贈「精美甜品」(每位乙份)。

優惠只限iSQUARE國際廣場iCLUB會員。

優惠只適用於星期一至五(公眾假期除外)。 名家韓國餐廳 (Shop 2702) 晚市惠顧滿HK$1,000或以上，每枱可免費獲贈「泡菜餅（中）」乙客。

優惠只適用於星期一至四(公眾假期除外)。 炊公館(Shop 2901) 惠顧滿HK$1,000或以上，可免費獲贈「精選紅酒或白酒」乙杯。 阿一海景飯店 (Shop 2902) 惠顧主餐牌，可享8折優惠 (餐飲及鮑魚類食品除外)。 江順名滙(Shop 302) 惠顧晚市，每枱可免費獲贈「杞子桂花榚 (4件)」乙客。 PANASH Café(Shop 305)

下午茶時段(2:30 p.m. – 5:00 p.m.) 惠顧「鐵板雞扒配香蒜燒汁 (HK$138) 」或「鐵板西冷牛扒配黑椒汁 (HK$148) 」，可免費獲贈「飲品」乙杯。 忠孝東路(Shop 306) 晚市惠顧滿HK$300或以上，可免費獲贈「鹽酥雞（細）」乙客。 野玩田店(Shop 307) 茶餐時段惠顧指定下午茶套餐（二人用），可享85折優惠。

優惠只適用於星期一至五(公眾假期除外)2:30 p.m. – 5:00 p.m.

優惠只適用於星期六、日及公眾假期3:15 p.m. – 5:00 p.m. Boat Thai(Shop 601) 惠顧滿HK$250或以上，可享8折優惠。 上海婆婆336(Shop 605) 惠顧主餐牌滿HK$500或以上，可享8折優惠。

優惠只適用於星期日至四(公眾假期除外)。 湖南味館(Shop 705)

惠顧「鴛鴦魚頭」菜式，可免費獲贈「手工辣醬」乙瓶。 牛陣(Shop 706) 午市惠顧「日本產黑毛和牛」90分鐘放題套餐，可享9折優惠。