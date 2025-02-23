iSQUARE國際廣場消費滿$500送戲飛 享商戶購物餐飲優惠

SQUARE國際廣場將於2月24日起推出好戲賞不停，送出連串多重獎賞優惠，消費指定金額即送「英皇戲院」電影禮券，憑電影戲票更可享iSQUARE場內指定商戶尊享購物及餐飲優惠，即睇詳請。
免費換領英皇戲院電影禮券
於2月24日至4月24日期間，蒞臨iSQUARE國際廣場最多兩間不同商戶，以電子貨幣同日累積消費達HK$500或以上，並成為iCLUB會員及出示電子會員卡，即有機會換領iSQUARE國際廣場「英皇戲院」電影禮券乙張。每日名額有限，先到先得。
換領時間: 10:30 am–10:30 pm
換領地點: 大堂樓層禮賓部
憑戲票享商戶餐飲購物優惠
於2月24日至6月30日期間，憑iSQUARE國際廣場「英皇戲院」之即日電影戲票(包括電子戲票)或存根，可享iSQUARE國際廣場超過30間指定商戶優惠。
商戶優惠詳情：請按此
精選商戶包括
港滙軒 (Shop 2401)
- 惠顧午市，可免費獲贈「滋補靚燉湯」乙盅 (價值HK$128) 。
- 惠顧晚市，可免費獲贈「蠔皇扣原隻六頭南非鮑魚」乙份 (價值HK$198) 。
霸王川莊 (Shop 2501)
- 惠顧滿HK$500或以上，可享HK$200折扣優惠。
湖南味館 (Shop 705)
- 惠顧主餐牌滿HK$300或以上，可享88折優惠 (海鮮、酒水及飲品除外) 。
忠孝東路(Shop 306)
- 惠顧午市及下午茶套餐，可免費升級台式飲品。
- 晚市任何惠顧，可享8折優惠。
野玩田店 (Shop 307)
- 晚市惠顧主餐牌，可享8折優惠。