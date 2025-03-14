ISQUARE聯乘經典爆炸糖品牌Striking 設3大遊樂區 10米闊遊樂園/26米跑道任飛/氣球鏡房

港產經典爆炸糖品牌Striking首次踏足商場，與iSQUARE國際廣場攜手以各種本地懷舊元素設計3大「玩得又睇得」打卡玩樂設施，當中包括10米闊遊樂場、26米長「飛行」跑道及氣球樂園鏡房等，大小朋友可享受至「爆」復活節！

ISQUARE國際廣場聯同風靡全球的爆炸糖品牌Striking，於4月4日至5月5日舉辦『「爆」趣童玩之旅』。活動以品牌代表性的Strikids（爆炸仔）小隊為設計重點，加上跳飛機、天下太平及波子棋等本地懷舊遊戲作靈感，推出3大打卡玩樂設施。

最受矚目的遊樂設施必屬10米闊的『「懷」童遊樂園』，內設6個放大版懷舊童年玩意如跳跳飛機彈床、Strikids扭蛋滑梯、西瓜波波池等，絕對是小朋友的放電之選。如果想感受機師翱翔天際的感覺，就必定要玩『「飛」一般飛行棋』。坐進飛行棋電動飛行車後，小機師即可在26米長的以懷舊棋盤作設計靈感的飛行跑道上任意翱翔！