iSQUARE「Beautiful Life 2024」消費換水杯/卡包/羊絨圍巾 美容家電優惠低至1折

iSQUARE國際廣場推出「Beautiful Life」獎賞活動！10月4日起至11月7日期間，消費滿指定金額即可以免費換走星級禮品，包括防漏飲水杯、日本品牌卡包、羊絨圍巾等！另外美容、電器、娛樂及生活指定商戶更有折扣優惠，部份貨品低至一折，想知詳請即睇內文。

於iSQUARE國際廣場任何一間「美容及健康護理」、「電子產品及影音器材」、「娛樂及品味生活」類別之商戶完成一項消費交易或於兩間不同商戶同日各完成一項達HK$100或以上之消費交易，並於換領時出示當日發票，即可換領禮品。

華麗星期三 iCLUB 會員2X積分

由2024年10月4日至11月7日期間，iCLUB會員逢星期三到iSQUARE國際廣場「美容及健康護理」、「電子產品及影音器材」、「娛樂及品味生活」類別之商戶消費，即可賺取雙倍iCLUB積分。

登記時間 : 10:30 a.m. – 10:30 p.m.

登記地點 : 大堂樓層禮賓部

指定商戶消費優惠 部份貨品低至1折

由2024年10月4日至11月7日期間，顧客可於iSQUARE國際廣場內指定商戶，尊享消費優惠如折扣優惠及精美禮品！

精選優惠一覽：