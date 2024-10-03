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生活
2024-10-03 17:00:00

iSQUARE「Beautiful Life 2024」消費換水杯/卡包/羊絨圍巾 美容家電優惠低至1折

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iSQUARE「Beautiful Life 2024」消費換水杯/卡包/羊絨圍巾 美容家電優惠低至1折

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iSQUARE國際廣場推出「Beautiful Life」獎賞活動！104日起至117日期間，消費滿指定金額即可以免費換走星級禮品，包括防漏飲水杯、日本品牌卡包、羊絨圍巾等！另外美容、電器、娛樂及生活指定商戶更有折扣優惠，部份貨品低至一折，想知詳請即睇內文。

星級禮品換領

於iSQUARE國際廣場任何一間「美容及健康護理」「電子產品及影音器材」「娛樂及品味生活」類別之商戶完成一項消費交易或於兩間不同商戶同日各完成一項達HK$100或以上之消費交易，並於換領時出示當日發票，即可換領禮品。

消費金額 獎賞
HK$300或以上 Byford - Shop MTR08 男裝棉襪 (一套兩對)
價值：HK$230 (名額: 200)
HK$600或以上 Hegen - Shop MTR01 PCTO™ PPSU防漏飲水杯(240ml/8oz)
價值：HK$238 (名額: 200)
HK$900或以上 Pella Borsa - Shop MTR04 Linen Print 小卡包 價值：HK$380 (名額: 100)
HK$1,500或以上 Himalaya Cashmere - Shop 206 100%羊絨圍巾
價值：HK$1,020 (名額: 25)

換領期 : 04/10/2024 – 07/11/2024

換領時間 : 10:30 a.m. - 10:30 p.m.

換領地點 : 大堂樓層禮賓部

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星級禮品換領

華麗星期三  iCLUB 會員2X積分

由2024年10月4日至11月7日期間，iCLUB會員逢星期三到iSQUARE國際廣場「美容及健康護理」、「電子產品及影音器材」、「娛樂及品味生活」類別之商戶消費，即可賺取雙倍iCLUB積分。

登記時間 : 10:30 a.m. – 10:30 p.m.

登記地點 : 大堂樓層禮賓部

指定商戶消費優惠 部份貨品低至1折

由2024年10月4日至11月7日期間，顧客可於iSQUARE國際廣場內指定商戶，尊享消費優惠如折扣優惠及精美禮品！

精選優惠一覽：

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