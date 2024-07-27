iSQUARE x Hiroshima Summer Fun 廣島の魅力大發現 6米高打卡位/購物贏取999.9金牌大抽獎/換走廣島直送伴手禮

今個夏天不用坐飛機，就可以感受到日本廣島旅遊氛圍！尖沙咀iSQUARE國際廣場於即日起至9月1日，聯同廣島縣觀光聯盟首度呈獻「iSQUARE x Hiroshima │ Summer Fun廣島の魅力大發現」，展出3個可愛的打卡裝置，消費指定金額更可換走廣島直送伴手禮，當然不少得狂買狂賞狂歡，消費參加抽獎，有機會贏取「999.9金牌」，即睇內文了解詳請。

廣島超萌觀光大使 玩轉三大打卡區域 廣島夏日限定版觀光大使 — Lemon Chan小檸及其小夥伴們全球首次曝光，4位綫條圓渾豐腴的夏日觀光大使包括Lemon Chan（小檸）、Lemo Chan（小檬）兩兄妹、Tangerine Chan（廣橙） 及OysChan（牡蠣君），以陽光笑容、短小的身軀及靈活的身手遊走在iSQUARE國際廣場，3個打卡裝置包括：6米高吸引眼球極可愛的Lemon Chan，座鎮地下iPIAZZA「Lemon Chan大啖歎廣島燒」，並帶來16米長的觀光大道來展示廣島特色風貌。另外，於3樓iFUNCTION的「『美食x運動』嘉年華 ‧ 喜迎2024體壇盛事」，配合仲夏2024體壇盛事，熱血地向廣島美食衝刺。還有位於大堂樓層iEXHIBITION洋溢文化慢活氣息的「尾道與貓之細道 ‧ 貓奴必去之地」！ 「廣島」期間限定攤位遊戲 廣島特約大使親臨現場和大家一起玩遊戲，勝出者更可獲得「瀨戶內檸檬魷魚乾」! 日期: 2024年7月27日至28日 時間: 中午12時至晚上8時 地點： 3樓 iFUNCTION

日本直送 廣島風味滿滿伴手禮 要認識一個地方，先要由味蕾開始，iSQUARE國際廣場誠意搜羅自日本廣島直送，風味非凡的矜貴伴手禮，在輕鬆零食時刻仍可想像廣島旅遊幸福時光。數量有限，送完即止。 日版Calbee 卡樂B《匠海》海人藻鹽蝦片禮盒 （8片）

廣島楓糖奶油夾心餅 （5片）

檸檬魚仔條（5包） 換領方法：只需於活動日期8月1日起，蒞臨iSQUARE國際廣場以電子貨幣消費達港幣500元或以上，即可於大堂樓層禮賓部換領以上任何一款廣島直送伴手禮。數量有限，送完即止。

狂買狂賞狂歡 ● 終極999.9金牌大抽獎 同Lemon Chan及各位廣島觀光大使打卡打得盡情，自然不忘要吃喝購物令歡樂氣氛更加高漲？iSQUARE國際廣場準備了「狂買狂賞狂歡 ● 終極999.9金牌大抽獎」，獎品總值超過港幣300,000元。即日起至8月11日蒞臨iSQUARE國際廣場最多兩間不同商戶，以電子貨幣同日累積消費達港幣300元或以上，並成為iSQUARE國際廣場iCLUB會員及出示電子會員卡，即可參加「狂買狂賞狂歡」。獎賞分別為價值港幣25元iCOUPON現金券、價值港幣50元（食肆）iCOUPON現金券、價值港幣50元（零售）iCOUPON現金券、價值港幣100元（零售）iCOUPON現金券、價值港幣300元iCOUPON現金券或價值港幣900元iCOUPON現金券。更大驚喜陸續有來，凡參加「狂買狂賞」，即可自動獲得「終極999.9金牌大抽獎」抽獎機會1次，有機會贏取「999.9金牌」，名額共7個。消費愈多，中獎機會愈大 ! 日期：即日起至8月11日 時間：上午10時30分至晚上 10時30分 地點：大堂樓層禮賓部

狂買狂賞狂歡 ● 終極999.9金牌大抽獎