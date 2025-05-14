Italian Tomato Café 全新期間限定薄荷朱古力系列

除了杜拜朱古力大熱之外，不少餅店紛紛特推薄荷朱古力甜食，掀起一股薄朱熱！最近連Italian Tomato Café亦乘勢推出一系列「Mint Chocolate Wonderland」薄荷朱古力甜品特飲，攻陷一眾薄朱控！
波堤冬甩配薄荷朱古力雪糕
全新期間限定餐牌除了日本蘭王蛋旋風蛋包飯、環球意粉，更有7款全新薄荷朱古力輕食甜品及飲品。甜品有薄荷朱古力雪糕冬甩，採用日式朱古力味波堤冬甩，帶麻糬般的煙韌口感，配上Mövenpick薄荷朱古力雪糕，添上甜蜜清新滋味。Mövenpick薄荷朱古力雪糕．法蘭西多士，西多士配搭焦糖夾心以及Lotus Biscoff餅乾，帶來啖啖焦糖香氣，配雪糕冰火交織，入口有與別不同的層次感。日式咖啡配薄荷朱古力雪糕，以深度烘焙咖啡為基底，黃金比例融化，每一口都是薄荷朱古力與咖啡的融和回甘。
特飲還有薄荷朱古力奶昔、薄荷香濃朱古力、青檸梳打配薄荷朱古力雪糕，款款冰涼清新！凡惠顧任何套餐或單點食物，可以七折優惠價加配或轉配Mint Chocolate Wonderland甜品或飲品，薄朱粉絲必捧！
全線Italian Tomato Café分店：
觀塘APM店
地址：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM第5層L5-6b號舖
馬鞍山新港城店
地址：新界馬鞍山新港城中心2樓2507號舖
沙田第一城店
地址：新界沙田第一城置富第一城地下G45-G46號鋪
愉景新城店
地址新界荃灣愉景新城商場地下1028號舖