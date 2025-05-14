Italian Tomato Café 全新期間限定薄荷朱古力系列

波堤冬甩配薄荷朱古力雪糕

全新期間限定餐牌除了日本蘭王蛋旋風蛋包飯、環球意粉，更有7款全新薄荷朱古力輕食甜品及飲品。甜品有薄荷朱古力雪糕冬甩，採用日式朱古力味波堤冬甩，帶麻糬般的煙韌口感，配上Mövenpick薄荷朱古力雪糕，添上甜蜜清新滋味。Mövenpick薄荷朱古力雪糕．法蘭西多士，西多士配搭焦糖夾心以及Lotus Biscoff餅乾，帶來啖啖焦糖香氣，配雪糕冰火交織，入口有與別不同的層次感。日式咖啡配薄荷朱古力雪糕，以深度烘焙咖啡為基底，黃金比例融化，每一口都是薄荷朱古力與咖啡的融和回甘。