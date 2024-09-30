IVE SWITCH POP-UP｜韓團 IVE 香港開期間限定店 每日10am派入場券 限定周邊精品＋打卡牆

韓國人氣女團 IVE 由即日起至10 月 23 日，於九龍塘又一城開設期間限定店「IVE SWITCH POP-UP」，活動為IVE with LINE FRIENDS 系列的聯名企劃，將在全球掀起熱潮的 IPX（原：LINE FRIENDS）與 IVE 共同創作的角色 minive minini ，及一系列 IVE 官方商品帶到香港與各位粉絲見面！店內購物滿指定金額即可獲贈珍藏禮遇，下文即睇詳情。

今次「IVE SWITCH POP-UP」以 IVE 第二張迷你專輯《IVE SWITCH》為主題，店面選用夢幻可愛的顏色設計，店內設有成員在專輯中的甜美造型照，粉絲來到現場一定要打卡！ 而由LINE FRIENDS 與 IVE 共同創作的角色「minive minini」亦是粉絲必備精品，是IVE送給 各位DIVE的驚喜禮物，蘊含著 IVE 想要隨時守在 DIVE 身邊的心意，收藏價值極高。6位可愛的minive minini代表IVE 6位成員，象徵 ANYUJIN 的 anjini 擁有閃亮靈動的大眼睛，時刻守護着 DIVE； GAEUL 的 dalnini 雖然細細粒卻是一名名正言順的吃貨，DIVE去食好野嘅時候一定要帶埋佢；大家一定無法抗拒地與 REI 的 narini 成日傾計，因為 narini 有很多說話想與各位 DIVE 分享，所以才會有大大的嘴巴；世界上最細粒的櫻桃就是 JANGWONYOUNG 的 cherini，她會時刻為 DIVE 打氣；LIZ 的 cheezni 是一隻熱愛運動的可愛小貓咪，擁有長長的睫毛魅力滿分；LEESEO 的老虎仔 rangnini 雖然是個小寶寶，但勇氣滿分，會一直守護著 DIVE！minive minini特設一系列商品，包括：換衫毛公仔、毛公仔服飾（舞台服及斗篷服）、鎖匙扣吊飾、小包、文具、小立牌及手機裝飾配件等等。

香港 IVE SWITCH POP-UP 購物禮遇

為慶祝 IVE SWITCH POP-UP 登陸香港，凡於店內每購物滿港幣 $300 或以上，即可獲得 1 張 IVE SWITCH 小卡，共 18 款。數量有限，先到先得，贈完即止。

派發入場券限時及限購安排詳情

為讓顧客及 DIVE 提供舒適及愉快的購物體驗，以及各款商品數量有限，香港「IVE SWITCH POP-UP」將於每日（即日至 10 月 23 日期間）早上 10 時派發即日指定時段的入場券，以實施限時及限購的安排。

入場券上印有指定日期及時段，憑該入場券可於每個指定時段進入店內體驗及選購商品，每節限時最長 30 分鐘；每券只限一人使用及入場一次（入場券須於進場時出示並交回予店內工作人員）；憑券可於每個指定時段內限購同款商品 2 件。每日將於早上 10 時開始輪候派發入場券（如持票人超過 15 分鐘在指定時間內未能入場，籌號將會作廢），直至即日入場券派發完畢。希望讓每位舒服地揀到心頭好。

IVE SWITCH POP-UP

地址：九龍塘達之路 80 號又一城 LG1 層 LG1-KIOSK（近 LG1-30 號舖）

日期：即日至 10 月 23 日

時間：每日早上 11 時至晚上 9 時 30 分