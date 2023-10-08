JCCAC x 元創方《藝術廠進里》展覽 展示年輕藝術家創意、想法及聲音

JCCAC為慶祝15週年將舉辦一系列精彩的活動，讓公眾藉此更深入了解和體驗藝術的魅力，得以與藝術家互動，了解其創作日常，並進一步推動香港的藝術發展。打響頭炮的是現時在PMQ元創方舉行的《藝術廠進里》— 香港年青藝術家系列，五位JCCAC藝術家各自發揮不同的風格，展出他們的作品，包括霍慧中、雷焯諾、李柏萱、禤紀君和李嘉輝。

《藝術廠進里》 創新藝術體驗

《藝術廠進里》香港年青藝術家系列由賽馬會創意藝術中心（JCCAC）主辦，集藝術展覽、創意工作坊及精品選購於一地，將袖珍版的JCCAC藝術村帶進元創方。展覽於即日開始假元創方（PMQ）舉行開幕，届時可率先購買展覽商品；展期至10月29日。五位來自JCCAC的駐村年青藝術家將闖進PMQ大放異彩，展示創作成果，同時滿足訪客觀賞畫作、購物及親身體驗藝術創作的願望，為訪客帶來創新的藝術體驗。