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生活
2023-10-08 19:16:42

JCCAC x 元創方《藝術廠進里》展覽 展示年輕藝術家創意、想法及聲音

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JCCAC x 元創方《藝術廠進里》展覽 展示年輕藝術家創意、想法及聲音

JCCAC x 元創方《藝術廠進里》展覽 展示年輕藝術家創意、想法及聲音

JCCAC為慶祝15週年將舉辦一系列精彩的活動，讓公眾藉此更深入了解和體驗藝術的魅力，得以與藝術家互動，了解其創作日常，並進一步推動香港的藝術發展。打響頭炮的是現時在PMQ元創方舉行的《藝術廠進里》— 香港年青藝術家系列，五位JCCAC藝術家各自發揮不同的風格，展出他們的作品，包括霍慧中、雷焯諾、李柏萱、禤紀君和李嘉輝。

《藝術廠進里》創新藝術體驗

《藝術廠進里》香港年青藝術家系列由賽馬會創意藝術中心（JCCAC主辦，集藝術展覽、創意工作坊及精品選購於一地，將袖珍版的JCCAC藝術村帶進元創方。展覽於即日開始假元創方（PMQ）舉行開幕，届時可率先購買展覽商品；展期至1029日。五位來自JCCAC的駐村年青藝術家將闖進PMQ大放異彩，展示創作成果，同時滿足訪客觀賞畫作、購物及親身體驗藝術創作的願望，為訪客帶來創新的藝術體驗。

《藝術廠進里》— 香港年青藝術家系列

《藝術廠進里》— 香港年青藝術家系列

位年青藝術家的視藝饗宴

承接「破曉」及「啼聲」展覽系列的成功，《藝術廠進里》將帶來五位年青藝術家的視藝饗宴：雷焯諾以插畫紀錄地下鐵遇見的香港人睡眠百態；李嘉輝以右腦為題，展示異想天開的創作世界；禤紀君以筆觸訴說城市日常；李柏萱借水果喻聚散離合，以版畫刻畫一個個細碎故事；以及霍慧中筆下如夢似幻的靈魂體驗。

《藝術廠進里》展覽系列將於元創方AS309 – S314舉行，由即日起至1029日展出。有關展覽詳情

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