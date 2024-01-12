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生活
2024-01-12 16:30:00

Jeffrey首度為港鐵拍廣告 新登記⽤戶每搭$100可換$10⾞費折扣

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Jeffrey首度為港鐵拍廣告 新登記用戶每搭$100可換$10⾞費折扣

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港鐵⼿機應程式MTR Mobile邀請魏浚笙(Jeffrey Ngai)，推出全新廣告，為家帶來清新演出。Jeffrey於廣告片中飾演⼀個傻氣⽽直率的⾓⾊阿明。在《⾏程指南搵路篇》中，他約朋友出遊，出發時卻臨時被朋友們遺下，為需要⾃⾏安排前往⽬的地⽽苦惱；在《⽇常使費賺分篇》中，他為了在⼼儀對象設定的預算下買⼀份突圍⽽出的⽣⽇禮物⽽惆悵，鐵仔的出現，立即為Jeffrey 解決所有難題。

 

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新登記⽤戶專享額外⾞程獎分 每搭$100 ⾞換$10⾞費折扣

2024112⽇⾄331(優惠推廣期) 內，新登記⽤⼾將額外獲享迎新優惠。合資格的的登記⽤⼾於登記⽇起計31⽇內，⽤已連結MTR Mobile賬⼾的八達通每乘搭$1⾞即可賺取30 MTR(基本獎賞5+額外獎賞25)。換⾔之，乘搭累積滿$100⾞費，即可於MTR Mobile 內換領$10 ⾞費折扣 (相等於3,000 MTR)，搭得越多，折扣越⼤。

MTR Mobile 將於1 ⽉底聯同Jeffrey 於港鐵站及MTR Mobile 內為⼤家送出更多驚喜彩蛋，推廣活動浪接浪，更有機會贏取「咖啡豆」夢寐以求的限量版禮物，與⼈氣男神⼀同啟動2024年。

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