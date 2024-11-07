Jellycat進駐連卡佛 11月28日有升級版期間限定店 限量版咖啡杯香港開賣(內附產品及價錢)

英國人氣毛公仔品牌Jellycat，最近在銅鑼灣時代廣場連卡佛開設期間限定店，現場有逾300款絨毛玩具，包括大熱的兔兔、小熊、水煮蛋及八爪魚等。隨著聖誕將至，限定店亦有聖誕系列，如聖誕樹、聖誕花環和薑餅人、糖果屋及戴上聖誕帽的牛油果等！最受歡迎產品之一的Coffee-to-Go杯的粉紅色限量版，亦將於1月前在連卡佛限量發售。

即睇 Jellycat 聖誕系列產品及價錢：

倫敦品牌Jellycat以奢華柔軟面料，「Loveables」系列包括各種奇特造型，但亦有傳統的兔子和泰迪熊；「Amuseables」則如打生常生活的食物、植物、到運動玩偶角色，將各種原本無生命的物品變得栩栩如生。極具親和力及童趣十足的玩偶，深受大人小朋友歡迎。今次限定店除了有巨型咖啡杯打卡位，亦有「Amuseables」系列的熱賣Coffee-to-Go杯，其粉紅色限量版，將於 1 月前在連卡佛限量推出，不單是公仔更可以穿戴上身。品牌更預告，將於11月28日會升級現有的限定店，各位Jellycat 迷不要錯過！