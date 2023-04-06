Jeremy首度與嬌蘭合作 不忘貼心為粉絲謀福利

Jeremy喜歡挑戰自己，希望能帶給粉絲不同風格的作品，例如最近推出的新歌《Closer》，曲風帶西班牙風情，加上舞蹈編排恰到好處，性感中不失男性美，令觀衆有耳目一新的感覺。今次宣傳有兩套造型：第一套西部牛仔裝呈現了時尚、走在潮流尖端的Jeremy；另一套all black造型，Jeremy披上黑色西裝，搭配簡單金銀飾物，給人一種酷酷、帶點壞男孩的感覺。加上Jeremy表情豐富，擅長表露自己的優點，拍攝時散發迷人眼神和側面殺。

Jeremy在接觸到這次主角——Guerlain Rouge G寶石唇膏後，感嘆原來唇膏可以自帶鏡面，大讚這設計十分貼心，能隨時隨地照鏡補妝，十分方便。Jeremy也有著讓人意想不到的想法，當他發現唇膏鏡面可以刻名，便立刻有了一個大膽想法，並問道：「既然可以刻字，會不會也可以刻圖案？」從而啓發這次Guerlain的刻名刻圖服務。Jeremy特別在兩支唇膏上分別刻上「Nana + 貓貓圖案」及「Jeremy + Unicorn圖案」，前者代表著Jeremy對家中寵物貓的寵愛，而後者則代表著Jeremy與Unicorn們（Jeremy粉絲名）永遠在一起，時時刻刻都掛念fans。

Jeremy 親自挑選唇膏色號

Jeremy認爲搽唇膏不再是女生們的專利，他表示：「我覺得男生如果搽合適的唇膏顔色，可以令整體造型加分。」拍攝每個造型前，Jeremy都親自參與挑選唇膏色號，並私心推介以下的Rouge G寶石唇膏色號：#258 Rose Wood (牛仔造型配慵懶感的玫紅色)、壞男孩必備的 #880 Magnetic Red (氣場盛開的藍調紅色)和 #721 Berry Pink (顯氣息的莓紅色)。

Rouge G 寶石唇膏除了有多色可選，更可以配搭自己喜歡的寶石唇膏盒，Guerlain今季以牛仔和刺繡為靈感，並與畫家Laura Gulshani聯乘合作，在唇膏盒的牛仔布上刺繡出栩栩如生的花卉圖案，現代感設計，充滿夏天活力。就如Jeremy所説：「這款寶石唇膏不單單是美妝產品，更是時尚必備品。根據個人喜好，或服裝搭配，挑選合適唇膏色號和唇膏盒，配出獨一無二的專屬時尚配飾。」