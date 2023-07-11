Jimmy Butler訪港｜Jimmy Butler 7月24訪港 挑戰賽門票換領方法/召集本地籃球精英獻技/香港限定球鞋同步登場

熱火的占美畢拿(Jimmy Butler)，將於7月14日展開中國行，行程最後一站更將會來到香港，與香港球迷見面。到時占美畢拿會到訪李寧廣東道旗艦店，並出席「Jimmy Butler技術挑戰賽」活動，見證本地籃球精英爭奪冠軍寶座。如果想在Jimmy Butler面前獻技，各位籃球好手記得參加「Jimmy Butler技術挑戰賽精英選拔賽」，成績最優秀的3男3女參加者，可在Jimmy Butler見證下爭奪冠軍寶座！

李寧品牌籃球球星Jimmy Butler將於7月24日訪港，到訪李寧廣東道旗艦店，以及出席「Jimmy Butler技術挑戰賽」與本地球迷接觸。由7月13日起，凡於李寧門市4間店舖購物滿港幣$999，即可獲得「Jimmy Butler技術挑戰賽」活動入場門票一張。憑票入場近距離一睹戰神風采，並在緊張刺激氛圍下，與Jimmy Butler一同見證本地籃球精英爭奪冠軍寶座的精彩時刻。「Jimmy Butler技術挑戰賽」活動入場門票換領名額共有700個，先到先得，額滿即止，球迷們不要錯過。