Jimmy Butler訪港｜Jimmy Butler 7月24訪港 挑戰賽門票換領方法/召集本地籃球精英獻技/香港限定球鞋同步登場

熱火的占美畢拿(Jimmy Butler)，將於7月14日展開中國行，行程最後一站更將會來到香港，與香港球迷見面。到時占美畢拿會到訪李寧廣東道旗艦店，並出席「Jimmy Butler技術挑戰賽」活動，見證本地籃球精英爭奪冠軍寶座。如果想在Jimmy Butler面前獻技，各位籃球好手記得參加「Jimmy Butler技術挑戰賽精英選拔賽」，成績最優秀的3男3女參加者，可在Jimmy Butler見證下爭奪冠軍寶座！
李寧品牌籃球球星Jimmy Butler將於7月24日訪港，到訪李寧廣東道旗艦店，以及出席「Jimmy Butler技術挑戰賽」與本地球迷接觸。由7月13日起，凡於李寧門市4間店舖購物滿港幣$999，即可獲得「Jimmy Butler技術挑戰賽」活動入場門票一張。憑票入場近距離一睹戰神風采，並在緊張刺激氛圍下，與Jimmy Butler一同見證本地籃球精英爭奪冠軍寶座的精彩時刻。「Jimmy Butler技術挑戰賽」活動入場門票換領名額共有700個，先到先得，額滿即止，球迷們不要錯過。
Jimmy Butler占美畢拿訪港｜換領7月24日「Jimmy Butler技術挑戰賽」門票指定門市、日期與名額
Jimmy Butler占美畢拿訪港｜Jimmy Butler技術挑戰賽選拔 召集本地籃球精英
為找出本地愛好籃球運動的精英在Jimmy Butler面前獻技，品牌更將於7月20日至22日舉辦「Jimmy Butler技術挑戰賽精英選拔賽」，歡迎所有熱愛籃球的朋友一同參加。成績最優秀的3男3女參加者，將可晉身7月24日「Jimmy Butler技術挑戰賽」的決賽，在Jimmy Butler見證下爭奪冠軍寶座。
Jimmy Butler占美畢拿訪港｜3款JB1特別版配色限量登場
李寧將乘勢推出3款特別版配色JIMMY BUTLER 1籃球鞋，每款只作限量發售。JIMMY BUTLER 1鞋面由「䨻絲」物料編織而成，在獨特編織技術加持下，面料透氣舒爽。配以輕量化外底與內嵌式一體全掌䨻科技，緩震與回彈力強，腳感澎湃，加上抓地力強的人字紋鞋底。鞋舌與鞋帶孔旁印有Jimmy Butler個人標誌，圓弧形流線鞋型勾勒出速度感。
Jimmy Butler占美畢拿訪港｜香港限定版逐輝—白金 JB1籃球鞋
今趟中國行在香港推出的3款特別版配色，包括「黑八」、「城市球衣」以及香港限定發售的「逐輝—白金」。「黑八」以米白色為主調，飾以綠色細節點綴，紀念Jimmy Butler帶領球隊從附加賽開始一路突圍，並戰勝聯盟首位，完成黑八逆轉殺進總決賽。「城市球衣」設計靈感則來自Jimmy Butler在22-23賽季的城市版球衣，紀念他帶領球隊過關斬將。而特別為香港球迷而設的「逐輝—白金」配色則以白、金配色見證Jimmy Butler與整個球隊的努力，以及對勝利的堅持與渴望，再次於總決賽舞台上創造奇蹟。
有關Jimmy Butler中國行香港站活動及3款JIMMY BUTLER 1特別版籃球鞋發售詳情，請留意李寧香港官方Facebook（Li-Ning Hong Kong Flagship Store Facebook）和Instagram（Li-Ning Hong Kong Flagship Store IG）公布。