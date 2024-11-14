Jimmy's Kitchen週末烤肉回歸！$648嘆慢烤澳洲和牛三道菜/早餐菜單全新登場

中環老牌西餐廳自三月重新開業以來，除了保留經典歐陸風味，更不時推出全新現代元素餐單。今月更推出一系列新菜單，不單帶來期間限定的經典菜式，更有全新的早餐餐點，以現代風格呈現多款經典早餐佳餚，驚喜十足。
Jimmy’s 著名週末烤肉隆重登場
Jimmy's Kitchen的著名週末烤肉盛宴再次回歸！是次慢烤澳洲和牛肋排三道菜套餐，人均$ 648。開胃前菜有多款選擇，包括凱撒沙律、大蝦咯嗲、法式洋蔥湯和傳統俄羅斯羅宋湯。
主菜重頭戲有香濃多汁的慢烤澳洲和牛肋排，搭配傳統約克郡布甸、細滑薯蓉和忌廉粟米，每一口都充滿驚喜。更可以選擇添加皇帝蟹肉賓利士醬、鵝肝或黑松露牛油(另加$ 108)，享受海陸風味交融，增添另一番風味。
最後則以經典拖肥布甸搭配法式酸忌廉雪糕或清新的忌廉士多啤梨作完美收尾，帶來豐富的口感。
全新Jimmy’s Kitchen早餐菜單新登場
Jimmy’s Kitchen全新早餐菜單現已登場，菜單巧妙融合了鹹甜滋味，以現代風格呈現多款經典早餐佳餚，驚喜十足。
必試外脆內軟的特色鍋煎班戟，有三種獨特口味可供選擇：白脫牛奶鍋煎班戟($168)，搭配檸檬、有鹽牛油、蘋果木煙燻煙肉和楓樹糖漿；藍莓鍋煎班戟($ 178)，配上自家製藍莓果醬；香蕉鍋煎班戟($178)，伴上玉桂焦糖牛油，甜食愛好者絕對不容錯過！
此外，新登場不可錯過金黃牛油煎蛋($138)，將三隻日本雞蛋於牛油中煎至酥脆，搭配伊比利亞火腿、煙燻沙甸魚和鼠尾草，口感與風味完美結合。
早餐菜單逢週一至週五上午8時至10時供應。
Jimmy's平日下午茶
全新下午茶為賓客提供雙人套餐($438)或自選菜單，包括精選鹹點和經典蛋糕，配以咖啡或茶。菜單有多款美味選擇，包括以菠蘿果醬增添甜香的的鵝肝醬法式多士，或者伴以新鮮芒果粒及牛油生菜的加冕雞三明治，讓賓客大快朵頤。更可一嚐新鮮出爐、搭配濃縮奶油和自家製士多啤梨果醬的英式鬆餅，或來自 Jimmy's Kitchen 糕餅主廚 Lily Lau 炮製的每日特色蛋糕。配上一試難忘的Devotion雞尾酒($78)，融合薰衣草油、氈酒和檸檬汁為氣泡酒Prosecco提昇香氣，無酒精選擇有Rosy Truffle($ 60)，以朱古力、牛奶和自家製玫瑰糖調製而成，享受極致午後時光。
供應時間為星期一至星期五下午 3 時至 5 時。
Jimmy's 經典菜式限定回歸
香草牛油焗田螺($ 208)作為餐廳經典必試菜式之一，佐以細滑的馬鈴薯蓉及自家製番茜蒜蓉牛油，每一口都滋味無窮。此外，Jimmy's 威靈頓牛柳($988)，精挑細選嫩滑的澳洲牛里脊肉，加上法式蘑菇及意式風乾火腿，以酥皮包裹再烤至完美金黃色，讓人再三回味！經典菜式更包括以走地雞肉、大蔥、青豆、煙肉及芳香酥皮巧製的雞肉批($258)，同時為常客和新食客帶來驚喜。