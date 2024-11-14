Jimmy's Kitchen週末烤肉回歸！$648歎慢烤澳洲和牛三道菜/早餐菜單全新登場

中環老牌西餐廳自三月重新開業以來，除了保留經典歐陸風味，更不時推出全新現代元素餐單。今月更推出一系列新菜單，不單帶來期間限定的經典菜式，更有全新的早餐餐點，以現代風格呈現多款經典早餐佳餚，驚喜十足。

Jimmy ’ s 著名週末烤肉隆重登場

Jimmy's Kitchen的著名週末烤肉盛宴再次回歸！是次慢烤澳洲和牛肋排三道菜套餐，人均$ 648。開胃前菜有多款選擇，包括凱撒沙律、大蝦咯嗲、法式洋蔥湯和傳統俄羅斯羅宋湯。

主菜重頭戲有香濃多汁的慢烤澳洲和牛肋排，搭配傳統約克郡布甸、細滑薯蓉和忌廉粟米，每一口都充滿驚喜。更可以選擇添加皇帝蟹肉賓利士醬、鵝肝或黑松露牛油(另加$ 108)，享受海陸風味交融，增添另一番風味。

最後則以經典拖肥布甸搭配法式酸忌廉雪糕或清新的忌廉士多啤梨作完美收尾，帶來豐富的口感。