JMA香港國際珠寶節11.24回歸 入場掃3折珠寶鑽飾兼贏豐富獎賞

今年JMA香港國際珠寶節一反傳統，打破珠寶展覽的既定模式，於展館1A設「舊香港時光」主題拍攝區，配合經典懷舊裝飾，營造復古氣氛，帶大家穿梭到80年代的香港，參加大會準備的珠寶派對。於「舊香港時光」打卡更可換領懷舊小食，不論視覺與味覺都感受到懷舊氣氛。

幸運大抽獎隨時贏走 Herm è s 手袋

一如以往，今屆珠寶節亦設有「JMA幸運大抽獎」，將於4天展會期間，每日送出一個法國經典品牌Hermès Picotin 18系列手提包，4天顏色均有不同，所有入場人士均可獲抽獎券一張，購物滿$3,000，更可額外換領一張抽獎券，每次最多可換20張，多買多中。

另外，今年更破天荒推出「JMA即揭即中大激賞」，凡入場參加JMA香港國際珠寶節，即可獲發「JMA即揭即中卡」乙張，獎品包括Sinomax魔形頸枕、百貨公司現金券、超市現金券等，人人都有機會中獎！