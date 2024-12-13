Jo Malone London聖誕限定快閃店銅鑼灣登場 戶外聖誕樹打卡送古龍水/購物滿$1,000玩輪盤

Jo Malone London今年聖誕推出限定流金時代聖誕系列，向回憶中的經典聖誕節目致敬，品牌早前在尖沙咀開設限定店，巡禮最終站「聖誕流金盛禮派對」即日起來到銅鑼灣Fashion Walk，以金光璀璨的華麗節日派對為主題，每個角落都堆滿芬芳四溢的香氛盛禮，現場更有多款個人化送禮服務，全新亞太區品牌大使金秀賢更「驚喜現身」，購物即可享限量特別版禮品。在限定店或聖誕樹打卡，更可獲得節日精選古龍水。

百德新街與食街更同時披上節日盛裝，展示品牌香港首個室外閃亮奪目的大型聖誕樹，掛滿經典奶白色禮盒，綻放閃耀金光，將Fashion Walk變成流金聖誕舞台，洋溢節日的歡樂暖意。

金秀賢限量禮物 Jo Malone London的全新亞太區品牌大使金秀賢在快閃店「驚喜現身」，共享「Just Because禮因為您」禮贈美學。凡購買任何古龍水30ml，即可享限量金秀賢簽名小卡。首100名消費滿$1,500的限定店顧客，更可享金秀賢限量版禮物，包括專屬簽名照片索繩布袋，以及簽名瓶身鐫刻服務，讓每款贈禮都帶來滿滿驚喜。

凡親身與限定店或聖誕樹拍照留念，完成指定動作即可獲2支1.5ml節日精選古龍水及獻禮美學諮詢服務。購物滿$1,000，更可限時參與閃耀聖誕輪盤，帶走璀璨禮遇。 參加限定店獨家流金聖誕調酒工作坊($520；可全數換領產品)，親手調製一杯溫暖窩心的冬日雞尾酒，瀰漫聖誕獨特的香甜醉人柑橘香氣，沉醉於滿滿佳節喜悅氛圍。

Jo Malone London 聖誕限定流金芬芳巡禮快閃店 Jo Malone London 聖誕限定流金芬芳巡禮快閃店 限定店日期：即日至12月26日 地點：銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2號 立即登記參加快閃店