Jo Malone London英倫古董店系列 復古藥瓶包裝精緻貴氣/薑汁啤酒等限量香氣

Jo Malone London每年春夏都會推出Brit英倫限量古龍水系列，以香氣訴說不同的英倫面向。今年品牌就以英國街頭古董店中尋寶探秘所發現的古玩為靈感，創作出古董藥瓶百里香、典藏圖鑑百香花、復刻皂盤麝香及懷舊薑汁啤酒4款香氣， 並盛載於復古瓶身之中，瀰漫著滿滿英式懷舊情懷。

Jo Malone London英倫古董店香氛系列

每次去歐洲旅行，總少不了周末的flea market環節，小至別緻的扣針，大至充滿歲月痕跡的衣櫃，每件古物都盛載著無數回憶，總是靜待著有緣的遊人發掘。 今年的英倫系列正以英倫街角的古董店為靈感，在這個可以穿梭古今的空間，埋藏著許多大大小小、琳琅滿目的奇珍異寶，系列以英國街頭古董店發現的4件古玩為主軸：由翡翠綠的古董草藥瓶、塵封的草本典藏圖鑑、記憶中的復古皂盤，以至經典懷舊薑汁啤酒瓶，交由調香師重新設計，創作出4款教人驚喜的獨特香氣，有明亮醒神、乾淨柔和，也有感性誘人的氛圍。系列更用上限量版復古瓶身設計，瀰漫著英式懷舊情懷，引領大家踏入引人入勝的英倫古董世界。全新限量版英倫古董店香氛系列將於全線精品店與官方網店 (2月27日) 以及專櫃 (3月1日) 復古登場。

Jo Malone London英倫古董店香氛系列

Jo Malone London 英倫古董店香氛系列｜古董藥瓶百里香古龍水 櫥櫃上展示著大大小小、七彩繽紛的玻璃瓶罐，這翡翠綠的寶藏卻異常引人注目，古董藥瓶中彷彿仍飄散著昔日的草本氣息。扭開古董藥瓶，空氣中頓時溢滿清新多汁的檸檬初調，瞬間明亮醒神，穿透出百里香與迷迭香的新鮮草本芳香，蔥綠迷人而富大地氣息，再沉澱至基調的青苔，交織成活力四射的草本柑香，是一款明亮醒神的草本芳香。

Jo Malone London英倫古董店香氛系列｜古董藥瓶百里香古龍水 Emerald Thyme Cologne $670/30ml

Jo Malone London 英倫古董店香氛系列｜典藏圖鑑百香花古龍水 古董店角落的書櫃上堆滿塵封的陳舊書藉，翻開初版英國草本百科圖鑑的發黃書頁，目光被一朵充滿異國情調的花卉吸引——鮮艷奪目的花瓣，華麗跳脫的卷蔓，獨特的百香花彷彿帶有自身果實般的熱帶果香。 這款百香花古龍水，微微辛辣的小荳蔻初調，清新活潑，交織百香花的熱情香甜，彷彿散發著熱帶陽光的熾熱餘溫，包覆於零陵香的香草氣息與杏仁幼滑感當中，隱約飄散一絲煙草的氣味，為香調增添感性誘人的層次感。

Jo Malone London英倫古董店香氛系列｜典藏圖鑑百香花古龍水 Passiflora Cologne $670/30ml

Jo Malone London 英倫古董店香氛系列｜復刻皂盤麝香古龍水 肥皂的香氣，乾淨而純粹，是回憶中的味道。在古董堆當中尋寶探秘，竟然聞到一股熟悉的香氣，原來是一隻復古的白瓷皂盤，隱隱約約的輕柔皂香。麝香古龍水的純淨柔和麝香與乙醛氣息，在溫柔粉香灑上清爽的英倫薰衣草，穿透雪松木的淡淡木香，乾淨舒適的香氣完美捕捉懷舊和舒心感覺，被沉穩的麝香氣息簇擁著，留下一抹柔和綿長的餘韻，彷彿被剛洗滌過的床單溫柔包覆。

Jo Malone London英倫古董店香氛系列｜復刻皂盤麝香古龍水 Musk Memento Cologne $670/30ml

Jo Malone London 英倫古董店香氛系列｜懷舊薑汁啤酒古龍水 薑汁啤酒是英國人最經典標誌性的飲料。古董攤檔上擺放著復刻薑汁啤酒瓶，懷舊的咖啡色瓶身，盛載著清新爽快的氣泡特飲。古龍水以辛辣明亮的新鮮薑香為香調掀開序幕，如啤酒氣泡般活潑爽朗，透出肉桂的溫暖窩心，交織烤橡木與香根草的感性沉穩木香與大地氣息，充滿個性的微辛木香，無比引人入勝。

Jo Malone London英倫古董店香氛系列｜懷舊薑汁啤酒古龍水 Ginger Beer Cologne $670/30ml

香氛糅合 交織出不同專屬香氣 Jo Malone London古龍水的另一個賣點，是香氛糅合技術：以不同古龍水自由配搭出多款香氣，締造個人專屬的精緻香調。今次的英倫古董店香氛系列亦同樣可以互相融合。 懷舊薑汁啤酒 x 古董藥瓶百里香 薑汁啤酒遇上百里香，有著氣泡特飲般的閃亮活潑，同時飄散醒神檸檬與草本百里香氣息，令香氣更清新爽朗，為充滿個性的辛辣木香注入輕快活力。 復刻皂盤麝香 x 典藏圖鑑百香花 復刻皂盤麝香的乾淨粉香，糅合典藏圖鑑百香花的琥珀花香，充滿回憶的純淨細緻皂香與百香花的熱帶香甜形成鮮明對比平衡，最後沉澱至零陵香誘人的深邃層次感，在誘人香甜中帶有少許粉香。

Jo Malone London 英倫古董店香氛系列｜復刻皂盤麝香居室香氛蠟燭 限量英倫系列亦包括一款居室香氛，令系列臻至圓滿。復刻皂盤麝香居室香氛蠟燭為滿室注入乾淨粉嫩皂香，純淨麝香氣息充滿回憶的氣味，簇擁著英倫薰衣草的芳韻，配上淡淡雪松木香，交織成柔和舒適的香調。配以懷舊古銅燭蓋，以及限量版復古瓶身中，帶來悠閒寫意的心情。