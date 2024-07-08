Jo Malone London首度聯乘Paddington 全新香水/英倫車站限定店/英倫巴士

Jo Malone London最近與英國著名的Paddington首次聯乘合作，品牌更被這位小熊啟發，推出全新限量香氣——橘子果醬古龍水，以及一系列可愛童趣的限定芬芳套裝。品牌由即日起在銅鑼灣Fashion Walk開設期間限定店，限定的英倫巴士將更會在香港首次亮相，充滿英倫氣息，車上更有可愛善良的Paddington公仔，讓大家一邊遊車河一邊打卡！

品牌好友Jeffrey 魏浚笙同樣是Paddington的粉絲。

Paddington小熊最喜愛的就是橘子果醬，今次Jo Malone London特意以這款果醬為靈感，就連香水瓶更換上小熊的經典藍色，橘皮的苦澀隨時間熟成，蘊釀轉化成清新香甜的美好滋味，溫暖木調與醒神苦橙交織成細膩的金黃色香氣。苦與甜味的完美平衡，提升層次感，穿透著鮮明誘人的果香四溢。

橘子果醬古龍水 $670/30ml、$1,405/100ml

Jo Malone London x Paddington 英倫巴士之旅 為慶祝與Paddington首次合作及全新限量香氛，Jo Malone London期間限定專屬英倫巴士將以經典紅白格子的亮眼形象首次於香港亮相，車身貼滿行李貼紙及英式童趣元素，充滿英倫氣息，車上更有Paddington公仔，與大家一起遊走探索香港每個角落。

英倫車站芬芳奇遇限定店 Jo Malone London x Paddington的英倫車站芬芳奇遇限定店，亦已登陸銅鑼灣Fashion Walk，將經典英倫車站帶到香港，現場除了可感受全新限量版橘子果醬古龍水，大型裝置亦非常亮眼，紅白格子充滿英倫野餐氣息，每個角落充滿英式玩味，有倫敦郵筒、街燈、Paddington專屬行李箱，更有可愛Paddington現身一起打卡。現場亦有一系列限定盛禮套裝，打卡後可以為親友揀選禮物。