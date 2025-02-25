Jo Malone London x《Poor Things》藝術指導 全球首間香氛盛禮奇幻樂園限定店/手工掛飾工作坊

送禮有時候無需原因，Jo Malone London一直推崇慷慨的英倫禮贈心思，無需特定節日，無需任何理由，都值得為身邊人送上精緻禮物。Jo Malone London最近與《可憐的東西》(Poor Things)奧斯卡最佳藝術指導、英國著名場景設計師Shona Heath再度合作，結合「Just Because禮因為您」的慷慨巧思與Shona標誌性的異想美學，創造出充滿超現實奇幻元素的香氣盛禮魔法世界。品牌更於銅鑼灣祟光百貨，開設全球首間「禮因為您」香氛盛禮奇幻樂園限定店，除了Shona Heath的限量版帆布袋、月亮禮盒、個性化鐫刻服務外，更有全新推出的古龍水皮繩吊飾、玩味繡花章與禮盒磁貼等，品牌忠粉必收！

今次Shona Heath將備受喜愛的香氛贈禮，化身成一系列玩味童話角色，穿梭於天馬行空的不同禮贈場景，於星空燦爛的夜空之下翩翩共舞。是次合作更推出玩味十足的限量版帆布袋、月亮禮盒、磁貼、貼紙等個人化元素，讓大家打造窩心的精緻禮物。

Jo Malone London更由即日起至2025年3月11日，在香港銅鑼灣祟光百貨開設全球首間香氛盛禮奇幻樂園限定店(Just Because Gifting Wonderland)，搖身一變化身成Shona Heath奇幻繽紛的香氣魔法世界。踏進城堡大門，放眼盡是可愛玩味的童趣元素——咖啡杯、方糖、茶匙、太陽蛋，更有堆滿禮物的芬芳列車，大家不單可以在店內探索香氣四溢的異想世界，更可以在天馬行空的場景打卡留念。

同場更一站式提供多款全新個人化送禮服務，除全新Shona Heath限量版帆布袋、月亮禮盒、經典個性化鐫刻服務外，更有全新推出的古龍水皮繩吊飾、玩味繡花章與禮盒磁貼等。由揀選專屬香氣至多款貼心禮贈元素，量身定做獨一無二的香氛盛禮。

亞太區品牌大使金秀賢繼續化身為香氛紳士，與您分享「Just Because禮因為您」禮贈美學，以香氛盛禮傳遞真摯心意。首100名滿指定消費的顧客可享專屬照片帆布袋，更可獲贈獨家金秀賢限定禮遇，包括簽名小卡、明信片、月亮禮盒以及瓶身鐫刻服務，讓每一款贈禮都充滿驚喜。

凡親身與限定店拍照留念，完成指定登記動作即可尊享香氛糅合體驗套裝及限量版玩味貼紙乙份。同場可參加限定店獨家芬芳奇想手工掛飾工作坊($290；可全數換領產品)，Shona Heath設計的童話角色化身成可愛的毛氈公仔吊飾，再挑選色彩繽紛的個人化串珠配飾，親手設計專屬的手袋掛飾。