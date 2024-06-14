Jobsdb「筍工Lost & Found」登陸銅鑼灣 聯乘甜筒暉4款雪糕/抽獎贏1萬蚊旅遊禮券

Jobsdb by SEEK最新《2024年薪酬調查報告》指出47%的在職打工仔有意尋找新工作， Jobsdb作為SEEK旗下的網上求職招聘平台，早前推出一連4集的Better Matches宣傳企劃，以4隻動物包括獅子、長頸鹿、樹懶和八爪魚，演繹從事不適合其個性特質的「打錯工」尷尬場景，以及體現企業於招攬理想人才時遇到重重困難，令大家明白找到「命定筍工」的重要性。

Jobsdb by SEEK「筍工Lost & Found」活動

Jobsdb將由即日起至16日，在銅鑼灣希慎廣場地面（啓超道入口）舉辦「筍工Lost & Found」活動，3個步驟即可讓打工仔了解自己的能力、強項和工作步伐，做到「工夾你，成就大器」。活動同場加映免費旅遊禮券大抽獎，以及Jobsdb聯乘本地手工雪糕品牌TEEMTONEfai 甜筒暉推出的搵工仔最「夾」雪糕口味。

Jobsdb聯乘TEEMTONEfai 甜筒暉推出4款限定搵工仔最「夾」雪糕口味

尋找命定筍工 Jobsdb 筍工 Lost & Found 三步曲 步驟 1 ：心理測試 尋找最「夾」你的職場動物屬性 輕鬆回答4條題目，即可判斷你的「職場動物屬性」，透過分析現有工作狀態，將你的職場特性分為長頸鹿、獅子、樹懶和八爪魚4大動物，配對「夾」的工作環境，不再於職場「屈就」自己！ 步驟 2 ：搵筍工話咁易？「夾」到先最重要 夾公仔的挑戰在於「想夾未必夾到，夾到未必夾中」。搵工則儼如夾公仔一樣，表面看似靠彩數和實力，但要夾到自己的心頭好仍受到不同因素影響！

步驟 3 ：完成指定任務送甜筒暉限定聯乘雪糕 在Jobsdb求職專員協助下註冊成為Jobsdb會員並填寫個人履歷，便可即時運用Jobsdb最新的AI關鍵字搜索功能，配對筍工。成功註冊的打工仔將獲贈「最強應徵者徽章」造型紀念品。「最強應徵者徽章」是Jobsdb於平台上新增的標記功能，有助求職者識別自己是否有更大機會在該職缺中突圍而出，令配對更精準，提升搵啱命定筍工機會率。 除精美紀念品外，成功登記的參加者更可獲贈甜筒暉的雪糕禮券，即時在位於希慎廣場B1樓的分店兌換與Jobsdb聯乘的搵工仔最「夾」口味雪糕1份(價值$50)。4款搵工仔最「夾」口味雪糕口味分別是：主動出「焦」的焦糖餅乾、「蜜」謀轉工的蜂窩雲呢拿、立「黑」行動的黑芝麻、機會實預埋「梨」的士多啤梨，滿足味蕾之餘，每款口味中都對搵工仔別具意義。

7 月 31 日前搵工可參加大抽獎 Jobsdb更帶來「筍工Lost & Found」大抽獎，是次大抽獎的最高獎賞達港幣1萬元，足夠往返一次SEEK的亞太區網絡的其中一地，包括澳洲、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼和紐西蘭。 由即日至7月31日，成功在活動現場或線上註冊及更新個人履歷的打工仔只需在活動網頁登記，並透過Jobsdb成功申請工作，即可獲得一次抽獎機會，申請工作次數愈多，中獎機會愈大。