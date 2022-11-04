JobsDB「SEEK Better」企劃 搞鬼聯乘本地薑餐飲推「抵抗伏工沖喜套餐」 獅子山啤手工啤 / E.Tea 茶星人/ Beans網店

在「全球工時最長地區」排名中，香港一向名列前茅；近月更有調查指出香港為全球過勞情況第二嚴重的城市，反映香港打工仔工作與生活嚴重失衡。步入「後疫情時代」，不少企業致力加速招聘步伐，市場職位空缺大增，造就轉工好時機。有見及此， JobsDB作為SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台與打工仔一同跳出舒適圈，呈獻全新「SEEK Better」企劃，破天荒跨界聯乘三個本地餐飲品牌，減壓食物為靈感，推出「抵抗伏工沖喜套餐」，提醒打工仔在「搵食減壓」與「搵食賺錢」中取得平衡，或是提醒打工仔「堅『辭』就是為了找到更好」，追尋更理想工作及生活方式找到屬於自己的「打工烏托邦」。
一系列期間限定產品及優惠包括：以「放工就要『酒』」為主題，與香港手工啤酒品牌獅子山啤推出限量聯乘手工啤，鼓勵打工仔準時放工，尋找工作及生活平衡；以「『珍』係轉工了」為主題，與連鎖茶飲店茶星人聯乘，提醒打工仔適時審視自己的職涯發展；以及與人氣Cafe Beans推出「好聚好散...水餅」bye-bye優惠，供成功部署踏出舒適圈的打工仔訂購。
JobsDB「SEEK Better」企劃│三款間期限定聯乘產品
放工就要「酒」
2022年10月22至23日、10月30日至11月6日│
推出特別設計聯乘包裝，凡登記成為JobsDB會員，即可免費獲得JobsDB聯乘獅子山啤手工啤及冰凍啤酒。
11月3日 13:00-19:00 深水埗桂林街141號 (近港鐵D2出口)
11月4日 13:00-19:00 尖沙咀海防道
11月5日 13:00-19:00 荃灣路德圍
11月6日 13:00-19:00 銅鑼灣百德新街
（活動時間及地點如有更改，請留意JobsDB Facebook/ Instagram公布。）
– 啤酒每日名額有限，先到先得，送完即止。
– 啤酒只限年滿18歲或以上人士領取及享受，本公司有權拒絕未滿18歲人士領取飲品。
– 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
「珍」係轉工了
2022年11月1日至30日│全線E.Tea 茶星人分店
推出特別設計聯乘飲品杯，另凡登記成為JobsDB會員，購買任何飲品即減$5。
好聚好散...水餅bye-bye優惠
2022年11月14日至12月11日│Beans網店
推出特別設計聯乘包裝，活動期間於Beans網站訂購兩盒或以上（第二盒起） 88折。
– 一盒散水餅，內有12件Cupcake。 含多種口味包括藍莓、抹茶、士多啤梨，蘋果。
– 一盒散水撻，內有12件Tarts。 含多種口味包括朱古力、抹茶、什莓，檸檬。
– 所有訂單必須最少於 3個工作天前訂購。
– 送貨到大部份港鐵站的地區，其送貨地址需在可送貨的港鐵站10分鐘內的步行距離。(詳情請參照條款及細則: https://shop.beansgroup.hk)
– 優惠受有關條款及細則約束。
– 如有任何爭議，Beans保留最終決定權。
活動詳情及細則：