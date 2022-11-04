JobsDB「SEEK Better」企劃 搞鬼聯乘本地薑餐飲推「抵抗伏工沖喜套餐」 獅子山啤手工啤 / E.Tea 茶星人/ Beans網店

在「全球工時最長地區」排名中，香港一向名列前茅；近月更有調查指出香港為全球過勞情況第二嚴重的城市，反映香港打工仔工作與生活嚴重失衡。步入「後疫情時代」，不少企業致力加速招聘步伐，市場職位空缺大增，造就轉工好時機。有見及此， JobsDB作為SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台與打工仔一同跳出舒適圈，呈獻全新「SEEK Better」企劃，破天荒跨界聯乘三個本地餐飲品牌，減壓食物為靈感，推出「抵抗伏工沖喜套餐」，提醒打工仔在「搵食減壓」與「搵食賺錢」中取得平衡，或是提醒打工仔「堅『辭』就是為了找到更好」，追尋更理想工作及生活方式找到屬於自己的「打工烏托邦」。

一系列期間限定產品及優惠包括：以「放工就要『酒』」為主題，與香港手工啤酒品牌獅子山啤推出限量聯乘手工啤，鼓勵打工仔準時放工，尋找工作及生活平衡；以「『珍』係轉工了」為主題，與連鎖茶飲店茶星人聯乘，提醒打工仔適時審視自己的職涯發展；以及與人氣Cafe Beans推出「好聚好散...水餅」bye-bye優惠，供成功部署踏出舒適圈的打工仔訂購。