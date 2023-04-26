Joe Freshgoods x NB 最新合作 即睇610及Rainier香港發售詳情

過去Joe Freshgoods x New Balance合作推出的鞋款都偏向柔和色彩，唯今次聯手的610和Rainier鞋款便注入登山迷彩元素，前者一身越野跑鞋的輪廓搭配橘色刺繡迷彩花紋，配以透氣網布鞋面、以攀岩繩取代鞋帶，以及EVA和ABZORB中底和Ndurance橡膠外底。後者看似一對登山靴，用上迷彩印花、橄欖綠絨面，同時亦揉合GORE-TEX技術及搭載Vibram外底。