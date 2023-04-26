Joe Freshgoods x NB 最新合作 即睇610及Rainier香港發售詳情

過去New Balance和Joe Freshgoods多次聯手合作，推出過9060、990v3等限量系列，今個4月兩者再次攜手合作，推出名為「Beneath the Surface 」計劃 ，當中包括610運動鞋和Rainier鞋款 。
過去Joe Freshgoods x New Balance合作推出的鞋款都偏向柔和色彩，唯今次聯手的610和Rainier鞋款便注入登山迷彩元素，前者一身越野跑鞋的輪廓搭配橘色刺繡迷彩花紋，配以透氣網布鞋面、以攀岩繩取代鞋帶，以及EVA和ABZORB中底和Ndurance橡膠外底。後者看似一對登山靴，用上迷彩印花、橄欖綠絨面，同時亦揉合GORE-TEX技術及搭載Vibram外底。
610特點：
- 刺繡牛巴革罩層
- 定制JFG迷彩印花網眼襯墊
- JFG品牌標誌嵌飾
- EVA和ABZORB中底
- Ndurance橡膠外底
Rainier特點：
- 牛巴革覆蓋層
- 定制JFG迷彩印花襯墊
- 聯名鞋舌標籤和嵌飾
- GORE-TEX®薄膜
- EVA中底
- Vibram橡膠外底
New Balance和Joe Freshgoods全新聯乘系列610運動鞋和Rainier鞋款將於4月28日在New Balance香港官網及銅鑼灣Fashion Walk門市發售，售價分別是$1,299及$1,799。