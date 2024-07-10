Jollibee快樂蜂新出咖喱酥脆雞飯及芝士肉醬意粉！北角店新裝修開幕限定推出清新青檸茶沙冰

Jollibee快樂蜂全線分店推出新產品，分別有咖喱酥脆雞飯及芝士肉醬意粉。另外，Jollibee北角店經過裝修，以全新的餐廳形象示人。這次的改變不僅為顧客提供更歡樂、舒適且數碼化的用餐體驗，也展現了品牌一貫的快樂形象，加強了顧客的互動體驗。北角店為提供皇牌香脆多汁的 ChickenJoy (樂脆雞) 升級享受，限定推出「青檸茶沙冰」，為這道經典美食增添了清新解膩的配搭，即睇內文詳情！

Jollibee 全新概念店

全新推出咖喱酥脆雞飯／芝士肉醬意粉 Jollibee 快樂蜂全新推出香港人喜愛又熟識的咖喱酥脆雞飯。白飯淋上香氣四溢的咖喱汁，再配上外皮金黃酥脆，嫩滑多汁的上等無骨雞腿肉，每一口都能帶來多重口感和味覺享受。芝士肉醬意粉，針對港人對芝士和肉醬的熱愛，團隊精選優質牛肉，配搭蕃茄、洋蔥等食材，調製出酸甜比例恰到好處的肉醬，與芝士完美融合，每條意粉都掛上了濃郁的芝士肉醬。 咖喱酥脆雞飯及芝士肉醬意粉均已於全線分店 (中環歐陸貿易中心分店除外)推出，單售售價為$37，加$2即可升級至套餐，連汽水一杯。

北角概念店全新餐廳設計及用餐體驗 北角英皇道概念店隆重開幕，以全新餐廳形象示人，為顧客提供更歡樂、舒適 及數碼化的用餐環境，顯現品牌一貫的快樂形象及更多餐飲選擇。在過去近30年間 Jollibee 快樂蜂一直得到 顧客的支持。隨著北角概念店開張，希望可帶給顧客新的體驗。不論是自開店以來的忠實顧客或是新的顧客， Jollibee 快樂蜂都希望在這個既新鮮又熟悉的地方迎接大家。 設計師巧妙融合了 Jollibee 快樂蜂的品牌元素，採用揉合木紋、仿皮等材質，營造出一種既溫馨又具活力的用餐氣氛，大幅提升整體店面的視覺衝擊力和辨識度。店內兩大打卡亮點突出了品牌傳統和理念：標誌性 Jollibee 快樂蜂頭像牆和「CHICKEN JOY FOREVER」拼花磚牆，直接呈現了品牌核心 - 歡樂和重牌產品樂脆雞，顧客在品嚐美食的同時，也可拍照留念，記錄美好時刻。此外，新店進行了全面數位化升級，增加了自助點餐機及手機下單系統，讓顧客能夠更加便捷地選餐進行電子付款，進一步提升用餐體驗。