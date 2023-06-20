Joyster心靈工作坊 放負減壓手功藝暑期班

上班族每日生活扮演著不同角色，來應對各種事務，往往忽略了自己情緒和壓力，負能量累積久了，影響生活品質。如何有效梳理自己的感受，讓心靈靜下來，有專家建議可透過藝術創作，來釋放內心情感。藝術工作室Joyster World，暑假推出多項創作課程，可自行組班學習或單獨報名。
如何使心靜下來？可嘗試專注藝術創作。因為藝術表達可深入地了解自己，進入一種心靈藝術療癒的過程，讓內心的情感得到釋放，找到內在平靜，並且找到真正自我。Joyster的心靈藝術課程，不需要懂任何藝術基礎，也不會評審作品，但重視在創作過程中所經歷的感受和體驗，適合任何年齡的人參與。
編織正念星之花
由零開始，一圈一圈，共振的色彩，重複地繞線動作，讓大家專注編織時，思緒安靜下來，再次與內在心靈連結，體驗正念(靜觀)療癒的狀態，編織出獨一無二的星之花。
靜心曼陀羅藝術繪畫
曼陀羅是神聖的圓形、不斷變化和無窮無盡宇宙生命、連結內在中心的象徵。瑞士著名心理學家榮格認為繪畫曼陀羅，可被用作探索當下內在的心境，潛意識的展現。繪畫曼陀羅的過程，就是一個自我覺察、靜心減壓、抒發情感的療癒旅程。
繪畫心靈石頭畫
當心情不佳或者迷茫時，可利用能量卡、圖卡，引導心靈連結內在，聆聽內在聲音，接著繪畫心靈石頭畫，透過用藝術作表達，去體驗和探索個人內在感受，釋放思緒，將情緒轉化。而且又可以將石頭畫當心靈禮物送給自己或摯友。
靜心Macrame繩結編織
Macrame繩結編織，不需任何鉤針、棒針、排針等工具，只用雙手打出各種結(knot)的變化，要求就是要靜心。當專注編織時，心神自然會漸漸安靜下來，不再被各種情緒及雜亂念頭纏擾，慢慢地找回內心的平靜，享受手織飾物帶來的喜悅。