Joyster心靈工作坊 放負減壓手功藝暑期班

上班族每日生活扮演著不同角色，來應對各種事務，往往忽略了自己情緒和壓力，負能量累積久了，影響生活品質。如何有效梳理自己的感受，讓心靈靜下來，有專家建議可透過藝術創作，來釋放內心情感。藝術工作室Joyster World，暑假推出多項創作課程，可自行組班學習或單獨報名。

如何使心靜下來？可嘗試專注藝術創作。因為藝術表達可深入地了解自己，進入一種心靈藝術療癒的過程，讓內心的情感得到釋放，找到內在平靜，並且找到真正自我。Joyster的心靈藝術課程，不需要懂任何藝術基礎，也不會評審作品，但重視在創作過程中所經歷的感受和體驗，適合任何年齡的人參與。