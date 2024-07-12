JSM Beauty首間專櫃進駐連卡佛 必入手氣墊粉底/水感面霜

韓國著名化妝品品牌JSM Beauty正式進駐連卡佛，日前於香港時代廣場連卡佛開設全港首間美妝專櫃。 JSM Beauty由韓國彩妝界大師鄭瑄茉(Jung Saem Mool )於2015年創立，她自90年代初起與多位韓國名人明星合作，包括宋慧喬、全智賢、金泰希以及李孝利等女星，不少女生去韓國必會入手該品牌的化妝品。JSM Beauty目前在韓國有逾250個銷售點，產品包括護膚品、底妝、彩妝和彩妝配件4大類別，所有靈感均源自鄭女士30多年來的專業化妝經驗。她表示：「我曾多次因工作到訪香港，能夠將自己的品牌引入到我深愛的城市，我感到非常興奮。我希望所有女性都能擁抱自己的自然美，在不隱藏或誇張個人特質的情況下，善用彩妝產品來提升自己的魅力。我期待能夠將我的產品引薦給香港的朋友們。」

韓國著名化妝品牌JSM Beauty正式進駐連卡佛

談到品牌的王牌產品，非氣墊粉底莫屬，主打的持久遮瑕裸膚氣墊粉底($300)，不單有一定遮瑕度，而且輕盈服貼，另添加高保濕成分，提升肌膚細緻度，同時提亮肌膚。如果不是韓式水光感的愛好者，則可考慮持久霧面的啞緻氣墊粉底($300)，特別添加了吸油粉末，可吸附多餘油脂，帶來持久無油的啞緻妝效，而超細空氣感粉末輕薄貼合肌膚，打造清爽通透妝感，十分適合夏天。

珍珠煥顏亮膚水感面霜 上妝前達到肌膚最佳狀態 提到夏天妝容，鄭瑄茉也特別推介珍珠煥顏亮膚水感面霜，含天然保濕因子的發酵珍珠水，深入肌膚注入水分，液體質地的面霜塗抹後變成霜狀質地，在肌膚形成薄膜，長效鎖住水分。同時蘊含天然珍珠萃取物，有效提亮肌膚光澤感，解決泛黃暗啞問題，同時增強肌膚屏障，長效保濕滋潤而不乾燥。

珍珠煥顏亮膚水感面霜

找出個人皮膚實際色彩 近年「個人色彩理論」盛行，把膚色區分為冷色調或暖色調，以找到適合個人的色彩比例。鄭瑄茉亦對此理論有更獨特的觀點，她認為每個人的皮膚實際上都具有暖色調和冷色調，例如眼睛、鼻子和嘴巴周圍的區域是冷色調，而臉頰、耳朵和咀唇等其他部位是暖色調。因此她建議面部較多藍調或灰調底色的人，應該使用偏紅調的產品；而泛紅部分可以選擇相反的色調來遮蓋它。除了膚色外，鄭女士還考慮到每個人瞳孔顏色的組合，透過辨識瞳孔顏色，可確定哪種顏色組合最適合我們。