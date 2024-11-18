JUPAS 2025｜申請12月4日截止 一覽全港大學資訊日日期及資料

本港大學每年均會舉辦資訊日，讓有意報讀該校的學生更認識及了解學校各學系的資訊。以下一文整理各大學的資訊日舉行日期及資料等，各位可mark實日期到心儀學校了解入學資訊！

本港各大學陸續舉辦Info Day資訊日，家長可帶子女到不同學校了解入學資訊。

2024年JUPAS改選後，城市大學頭三科最多人報讀的是工商管理學士（市場營銷）（JS1007）、工商管理學士（會計）（JS1002）及工商管理學士（管理學）（JS1005）；而香港浸會大學頭三科最多人報讀的是工商管理學士（榮譽）（JS2120）、社會工作學士（榮譽）（JS2660）、體育及康樂管理文學士（榮譽）（JS2620）。

2024年JUPAS改選後，理大最多人申請的科目是酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程（酒店管理/智慧旅遊及酒店產業/會展及體驗管理），第二多人申請的科目為設計學（榮譽）文學士組合課程（廣告設計/環境設計/信息設計/交互設計/室內設計/媒體設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計）。

2024年JUPAS首輪改選後，頭三位最多人申請的科目是工商管理學士綜合課程、理學及護理學。

大學Info Day資訊日2025｜香港教育大學及香港大學 10月26日

2024年JUPAS中，教大競爭最劇烈的科目為體育教育榮譽學士，平均48.2人爭一個學額；地理教育榮譽學士課程平均38人爭一個學額；第三多人競爭的科目是幼兒教育榮譽學士課程，平均35.8人爭一個學額。

港大最多人申請的課程是護理學學士、工學學士、內外全科醫學士。

大學Info Day資訊日2025｜聖方濟各大學 11月1日至2日

大學Info Day資訊日2025｜嶺南大學及香港科技大學 11月2日

嶺大在2024年JUPAS首輪改選後頭三位最多人申請的大學是工商管理(榮譽)學士、動畫及數碼藝術(榮譽)文學士及中文(榮譽)文學士。

科大頭三位最多人申請的課程是工程學、理學B組及工商管理。

大學Info Day資訊日2025｜香港都會大學、東華學院及香港伍倫貢學院 11月9日

大學Info Day資訊日2025｜香港高等教育科技學院 11月15日至16日

大學Info Day資訊日2025｜香港樹仁大學及香港恒生大學 11月16日

大學Info Day資訊日2025｜香港珠海學院 11月23日

大學Info Day資訊日2025｜JUPAS申請截止日期 12月4日