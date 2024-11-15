JUPAS 2025｜JUPAS首輪申請12月4日截止 實測免費Whatsapp AI 了解升學資訊

大學聯合招生辦法JUPAS首輪申請將於12月4日截止，相信許多申請者已經有心水院校及課程，但知道多啲升學資訊亦未嘗不可。最近有公司推出免費AI選科問答服務，利用港人常用的WhatsApp提供即時資訊。記者實測發現AI能提供最新的升學資訊，惟未能提供某些非熱門大學課程的收生要求。

有公司推出whatsapp AI，幫助學生了解更多升學資訊。（網絡圖片）

資訊緊貼時事 AI WhatsApp聊天機器人由Hoplite Technology Limited所研發，根據學生的個人需求及成績推薦合適的學科及入學選擇，為緊迫的申請時限提供便捷的輔助工具，學生能隨時隨地問AI問題，十分方便。香港浸會大學日前（13日）宣布2025/26學年開辦數位未來與人文學科文理學士課程，記者14日嘗試詢問AI 「浸會大學明年開辦那些新課程」，AI亦能回答，可見AI能提供最新大學資訊，有助學生更全面了解不同院校最新課程。記者再輸入「大學面試常見問題」，AI亦能列舉10條常見大學面試題目，有助學生更全面準備入學面試。

未能回答課程收生分數等問題 答案籠統 記者透過AI WhatsApp詢問數條有關本港8間資助院校課程的收生要求，發現AI尚能回答問題。例如，記者問「港大Nursing收生要求」，AI簡單羅列3個港大護理系課程主要要求，但AI的答案相當籠統，「需要考慮DSE Category A科目的成績。這通常包括核心科目如中文、英文、數學和通識教育（現稱為公民與社會發展），以及選修科目。」當記者追問更多有關課程去年收生分數等深入資訊，可能是問題指令未夠清晰，AI未能提供相關課程收生分數。

記者亦嘗試使用AI詢問非8大院校的課程資訊，但AI亦未能提供。例如，當記者輸入「東華學院物理治療課程有甚麼收生要求」及「耀中幼教學院幼兒教育收分」，AI均未能提供相關資訊。