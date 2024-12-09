JUPAS2025｜中大公布JUPAS首輪最多申請/競爭最劇烈課程 超過1800人搶讀理學

中大近日公布大學聯招辦法（JUPAS）首輪申請當中，中大最多人申請及競爭最激烈科目。理學（JS4601）為首輪申請中最多人申請的科目，超過1885人競爭352學額；健康與體育運動科學（JS4329）為中大競爭最劇烈之科目，平均1個學額有37.5人競爭。

1885 人搶讀理學 以Band A計算，中大最多人申請的5個課程為： 1. 理學（JS4601），1885人競爭325個學額。 2. 工商管理學士綜合課程（JS4202），1854人競爭222個學額。 3. 護理學（JS4513）1373人競爭217個學額。 4. 內外全科醫學士課程（JS4510），984人競爭300個學額(與JS4502內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別合計學額)。 5. 社會科學（JS4801），910人競爭63個學額。

競爭最劇烈課程平均 37.5 人競爭 1 個學額 同樣以Band A計算，中大競爭最劇烈的5個課程為： 1. 健康與體育運動科學（JS4329），600人競爭16個學額，平均37.5人競爭1個學額。 2. 教育學士（幼兒教育）（JS4372），580人競爭19個學額，平均30.53人競爭1個學額。 3. 城市研究（JS4838），423人競爭19個學額，平均22.26人競爭1個學額。 4. 教育學士（數學及數學教育）（JS4361），261人競爭12個學額，平均21.75人競爭1個學額。 5.中醫學（JS4542），477人競爭23個學額，平均20.74人競爭1個學額。