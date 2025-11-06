JUST CLIMB啟德分店正式開幕 直擊記者親身試玩！全港唯一有蓋綜合攀石場

近年香港人熱衷各種戶外運動，室內攀石亦成為新興熱門運動之一！全港唯一有蓋綜合攀石場現已正式登陸啟德運動園，於體育大道的全新JUST CLIMB場館於即日起開放4幅攀登牆，滿足初學者至專業運動員需要。開幕當日，記者更親身試玩，即睇詳情！

香港攀石品牌JUST CLIMB於啟德設立全新場館，是全港唯一有蓋的綜合攀石場。繼早前開放的8米的自動保護器攀石牆，現在正式開放其餘三幅攀石牆，包括17.5米高的領攀攀登牆、15米高的速度攀登牆，以及10米高的頂繩攀登牆，為不同年齡層及攀石水平人士提供選擇。

4種場地各區皆設有不同的參與要求，其中8米自動保護攀石牆適合4歲或以上人士體驗。設施亦乎合安全標準，配備先進自動保護器，讓初學者能安全無憂地享受攀石樂趣。領攀攀登和速度攀登均於2020年被納入奧運項目之一，隨著啟德店開業，亦為香港運動員提供專業訓練場地。JUST CLIMB更特別邀請來自斯洛文尼亞的世界冠軍級攀石高手Gregor Vezonik為JUST CLIMB 啟德體育園分店為17.5米高的領攀牆設計一系列充滿創意與挑戰性的全新路線。