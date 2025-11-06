JUST CLIMB啟德分店正式開幕 直擊記者親身試玩！全港唯一有蓋綜合攀石場

近年香港人熱衷各種戶外運動，室內攀石亦成為新興熱門運動之一！全港唯一有蓋綜合攀石場現已正式登陸啟德運動園，於體育大道的全新JUST CLIMB場館於即日起開放4幅攀登牆，滿足初學者至專業運動員需要。開幕當日，記者更親身試玩，即睇詳情！
香港攀石品牌JUST CLIMB於啟德設立全新場館，是全港唯一有蓋的綜合攀石場。繼早前開放的8米的自動保護器攀石牆，現在正式開放其餘三幅攀石牆，包括17.5米高的領攀攀登牆、15米高的速度攀登牆，以及10米高的頂繩攀登牆，為不同年齡層及攀石水平人士提供選擇。
4種場地各區皆設有不同的參與要求，其中8米自動保護攀石牆適合4歲或以上人士體驗。設施亦乎合安全標準，配備先進自動保護器，讓初學者能安全無憂地享受攀石樂趣。領攀攀登和速度攀登均於2020年被納入奧運項目之一，隨著啟德店開業，亦為香港運動員提供專業訓練場地。JUST CLIMB更特別邀請來自斯洛文尼亞的世界冠軍級攀石高手Gregor Vezonik為JUST CLIMB 啟德體育園分店為17.5米高的領攀牆設計一系列充滿創意與挑戰性的全新路線。
- 17.5米領攀攀石牆：供進階攀登者進行戰術與體能訓練。
- 15米速度攀石牆：符合國際比賽標準，支援專業速度訓練。
- 10米頂繩攀石牆：適合入門及中階攀登者學習繩索技術。
- 8米自動防護器攀石牆：讓初學者在安全監控下輕鬆體驗攀登。
即睇記者親身試玩
記者親身實測爬上8米攀石牆，專業導師將親身為參加者穿上安全繩索，亦會即時指導技巧。8米攀石牆配備自動保護器，向上爬的時候繩索會同步上升，所以也不太可怕！而下降時亦會制停，安全十足，新手絕對都可以上手。另外記者亦挑戰一下領攀區，領攀區的石頭明顯較難握住，踩的位置亦較為刁鑽，充滿挑戰性！
立即睇片
開幕當日代表隊親身展示
香港本地攀石品牌JUST CLIMB10月31日當日，於啟德體育園舉行開幕儀式，JUST CLIMB聯合創辦人何善揮及關卓茹、啟德體育園行政總裁莊澤基 、啟德體育園副行政總裁湯錦偉、中國香港攀山及攀登總會會長吳銨洋、香港女演員及節目主持陳凱琳等多位嘉賓亦出席剪綵活動。更邀請到香港運動攀登代表隊歐智鋒和黃炯輝，以及JUST CLIMB 教練團隊及兒童學員到場，分別展示速度攀登和領攀攀登。
JUST CLIMB啟德體育園分店
地址：香港啟德啟德體育園啟德體育大道攀石牆