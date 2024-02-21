JW王灝兒創業開椰子甜品茶飲店「茶大椰」進駐尖沙咀！泰國直送新鮮有機椰子

茶飲店愈開愈多，有沒有哪一間特別吸引到你去品嚐？今次誠意推薦由JW王灝兒創業開的泰國椰子主題甜品茶飲店「茶大椰」，於尖沙咀新開旗艦店。品牌以茶為本、椰為源，嚴選純天然成分，運用新鮮椰子水、椰奶和優質原葉茶作創新配搭，開創出獨樹一幟的椰子茶系列。JW 王灝兒希望同大家分享天然而無添加的甜味，選用的新鮮有機椰子全部每日從泰國直運到店，專注研發不含防腐劑的低糖低卡椰子飲料系列。喜歡飲椰子水的你一定要去試吓！
茶大椰首間店位於上環，主打外賣茶飲及甜品。品牌最近更進駐尖沙咀區開設旗艦店，以悠閒熱帶風情為主題，採用純白及淺色木質家具，配以簡約的裝潢格調。新店設有20個座位，在鬧市中營做一個難得的喘息空間，打造城市中的綠洲。設計與品牌理念互相呼應，兼具「自然、熱情、清爽」的氣息。店內氛圍親切寫意，為知己好友相聚，一同品嚐美味健康甜點和茶飲的不二之選。
茶大椰選用的新鮮有機椰子全部每日從泰國直運到店，品質上乘，味道絕佳。鮮椰青與各種以植物成分為本的飲品完美融合，口感平衡、清甜可口且富含營養，讓人回味無窮。
新店提供各式各樣打破常規的鮮椰茶飲和甜品，滿足追求健康和美味的饕客。茶大椰精心設計出一系列低糖、低熱量、低負擔的產品，不含任何人工添加物及乳製品，以新鮮椰水、椰奶、多種水果、原葉茶及咖啡調配而成，現場即點即製，確保新鮮。
茶大椰TEADAYE｜必試招牌原個泰國椰子凍
必試招牌產品包括大椰凍($48)，以原個椰青盛載，口感軟糯爽滑，充分展現新鮮椰子的鮮甜滋味。鮮椰．甘露($38)為鮮椰乳系列的皇牌，最能突顯椰奶的絲滑香醇特質。至於最暢銷的鮮椰茶系列有爆珠椰奶茶、芒芒椰奶茶、荔枝椰奶茶、桂花椰奶茶和普洱椰奶茶五款選擇(每款$32)，不但椰香四溢，也體現了中國茶的香韻。
此外，茶大椰設計咖啡與鮮椰口味體驗，從咖啡豆的產地都細心講究，源自越南的咖啡豆濃郁芳香與椰子的誘人甜味完美融合。匠心調配出多款新穎椰香咖啡，例如完美糅合咖啡、檸檬與新鮮椰水獨特風味的美式椰檸($32)，以及結合豐富牛油果蓉、咖啡、椰水或椰奶的牛油果美式椰和牛油果生椰拿鐵(每款$40)。
茶大椰致力迎合每位顧客的口味，對於不喝咖啡的人士來說，也可考慮爆打檸檬茶($32)和 抹茶生椰拿鐵($42)。mixC特飲系列同樣令人齒頰留香，其中椰．芒果乳酸($38)以鮮嫩多汁的熟透芒果製作，洋溢熱帶風味，是天然補水的健康美味之選。木瓜．椰奶($40)以木瓜搭配香滑椰奶，口味層次豐富之餘，更具滋潤美顏之效。
所有茶飲及甜品均可額外加入仙草凍、班蘭凍、馬蹄爆珠、桂花凍、雪燕、椰凍、水晶凍及寒天脆波波(每款$5)，盡享更豐盛口感。
茶大椰 TEADAYE
營業時間：上午11時至晚上8時30分
旗艦店地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈Heath慶方地庫S11C&D號舖
上環地址：上環皇后大道中378號福陞閣地下22號舖