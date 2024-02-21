JW王灝兒創業開椰子甜品茶飲店「茶大椰」進駐尖沙咀！泰國直送新鮮有機椰子

茶飲店愈開愈多，有沒有哪一間特別吸引到你去品嚐？今次誠意推薦由JW王灝兒創業開的泰國椰子主題甜品茶飲店「茶大椰」，於尖沙咀新開旗艦店。品牌以茶為本、椰為源，嚴選純天然成分，運用新鮮椰子水、椰奶和優質原葉茶作創新配搭，開創出獨樹一幟的椰子茶系列。JW 王灝兒希望同大家分享天然而無添加的甜味，選用的新鮮有機椰子全部每日從泰國直運到店，專注研發不含防腐劑的低糖低卡椰子飲料系列。喜歡飲椰子水的你一定要去試吓！

茶大椰首間店位於上環，主打外賣茶飲及甜品。品牌最近更進駐尖沙咀區開設旗艦店，以悠閒熱帶風情為主題，採用純白及淺色木質家具，配以簡約的裝潢格調。新店設有20個座位，在鬧市中營做一個難得的喘息空間，打造城市中的綠洲。設計與品牌理念互相呼應，兼具「自然、熱情、清爽」的氣息。店內氛圍親切寫意，為知己好友相聚，一同品嚐美味健康甜點和茶飲的不二之選。

茶大椰選用的新鮮有機椰子全部每日從泰國直運到店，品質上乘，味道絕佳。鮮椰青與各種以植物成分為本的飲品完美融合，口感平衡、清甜可口且富含營養，讓人回味無窮。

新店提供各式各樣打破常規的鮮椰茶飲和甜品，滿足追求健康和美味的饕客。茶大椰精心設計出一系列低糖、低熱量、低負擔的產品，不含任何人工添加物及乳製品，以新鮮椰水、椰奶、多種水果、原葉茶及咖啡調配而成，現場即點即製，確保新鮮。