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2022-10-26 17:57:28

JW萬豪網店11 .1登場 美饌體驗消費優惠 單次最高額賞一晚豪華住宿+自助早餐

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JW萬豪全新網店

JW萬豪全新網店

香港JW萬豪酒店宣布其全新網上商店於11月1日（上午11時11分）正式登場，產品包羅萬有，包括多元化餐膳體驗、外賣美饌、精緻蛋糕、尊貴禮盒、酒店禮券及健身會籍，更由11月1日至11月13日分階段提供消費折扣或住宿禮回贈！

JW萬豪網店11 .1登場│預訂各式美饌毋須訂位

餐膳體驗之中，客人預購指定用餐日期及時段的餐飲券後毋須另外訂座，方便快捷包括米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿、城中極受歡迎的自助餐餐廳JW咖啡室、The Lounge、戶外海鮮餐廳魚吧、以及以烤製美食聞名的Flint。而JW咖啡室自助午餐及晚餐，以及The Lounge周日香檳自助早午餐等亦供預訂至於外賣美食亦可於網上商店直接訂購，並選擇自取或送遞服務。豐富美饌如優雅三層架下午茶、亞洲和國際特色美食、外賣拼盤、中式佳餚禮盒及派對蛋糕等。

JW萬豪網店11 .1登場│分階段折扣  頭五位單次消費最高額獲一晚住𠍊

第一期：22022年11月1日至 6日期間：

每次交易消費滿指定金額即可獲獨家最高75 折、關注酒店Facebook或Instagram並完成簡單步驟，更可獲額外5%折扣，即最高可享 7 折

第二期：2022年1月7日至10日期間：

間於網上商店消費即可獲全單85折優惠，不設最低消費額。關注酒店Facebook或 Instagram 並完成簡單步驟，即可獲額外5%折扣，即8折優惠！詳情請留意酒店社交平台公布。每次交易消費滿港幣$2,000，更可額外獲贈港幣$800 宿禮券，適用於酒店官網預訂住宿。

第三期（雙十一獎賞）：2022年11月11日至13日

2022年11月11日至13日期間預購指定節日自助餐，即可享9折；預訂應節外賣火雞及火腿美饌、賀年盆菜、節日禮籃及禮券等，即獲85折！關注酒店Facebook或Instagram並完成簡單步驟，更可獲額外5%折扣，即最高可享8折！詳情請留意酒店社交平台公布。每次交易消費滿港幣$2,000，更可額外獲贈港幣$800住宿禮券，適用於酒店官網預訂住宿

2022年11月1日至10日期間，於網上商店單次消費額最高的首五位客人，除以下禮遇外，更將額外獲贈一晚豪華酒店住宿連雙人自助早餐

網上商店：https://bit.ly/JWMarriottHKeShop_media

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