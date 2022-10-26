JW萬豪網店11 .1登場 美饌體驗消費優惠 單次最高額賞一晚豪華住宿+自助早餐

香港JW萬豪酒店宣布其全新網上商店於11月1日（上午11時11分）正式登場，產品包羅萬有，包括多元化餐膳體驗、外賣美饌、精緻蛋糕、尊貴禮盒、酒店禮券及健身會籍，更由11月1日至11月13日分階段提供消費折扣或住宿禮券回贈！

JW 萬豪網店 11 .1 登場│預訂各式美饌毋須訂位

餐膳體驗之中，客人預購指定用餐日期及時段的餐飲券後毋須另外訂座，方便快捷，包括米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿、城中極受歡迎的自助餐餐廳JW咖啡室、The Lounge、戶外海鮮餐廳魚吧、以及以烤製美食聞名的Flint。而JW咖啡室自助午餐及晚餐，以及The Lounge周日香檳自助早午餐等亦供預訂。至於外賣美食亦可於網上商店直接訂購，並選擇自取或送遞服務。豐富美饌如優雅三層架下午茶、亞洲和國際特色美食、外賣拼盤、中式佳餚禮盒及派對蛋糕等。

JW 萬豪網店 11 .1 登場│分階段折扣 頭五位單次消費最高額獲一晚住 𠍊

第一期：22022年11月1日至 6日期間：

每次交易消費滿指定金額即可獲獨家最高75 折、關注酒店Facebook或Instagram並完成簡單步驟，更可獲額外5%折扣，即最高可享 7 折。

第二期：2022年1月7日至10日期間：

間於網上商店消費即可獲全單85折優惠，不設最低消費額。關注酒店Facebook或 Instagram 並完成簡單步驟，即可獲額外5%折扣，即8折優惠！詳情請留意酒店社交平台公布。每次交易消費滿港幣$2,000，更可額外獲贈港幣$800 宿禮券，適用於酒店官網預訂住宿。

第三期（雙十一獎賞）：2022年11月11日至13日

2022年11月11日至13日期間預購指定節日自助餐，即可享9折；預訂應節外賣火雞及火腿美饌、賀年盆菜、節日禮籃及禮券等，即獲85折！關注酒店Facebook或Instagram並完成簡單步驟，更可獲額外5%折扣，即最高可享8折！詳情請留意酒店社交平台公布。每次交易消費滿港幣$2,000，更可額外獲贈港幣$800住宿禮券，適用於酒店官網預訂住宿。

2022年11月1日至10日期間，於網上商店單次消費額最高的首五位客人，除以下禮遇外，更將額外獲贈一晚豪華酒店住宿連雙人自助早餐。

網上商店：https://bit.ly/JWMarriottHKeShop_media