JW萬豪酒店人氣酒吧 BAR Q88 新面貌登場 歡樂時光買一送一優惠！全新「七巧板」雞尾酒譜

香港JW萬豪酒店內的人氣酒吧 BAR Q88最近完成翻新，以時尚高貴的新面貌登場！必試全新以七巧板為靈感的「FLAVOURS」全新雞尾酒譜，多達15款供大家選擇，滿足不同人的調酒喜好。另外歡樂時光更有指定紅白葡萄酒及啤酒買一送一優惠，今個周末一於相約好友去小酎幾杯放鬆一下！

七巧板主題雞尾酒譜 $148/杯

Bar Q88 團隊由曾在多間屢獲殊榮的五星級酒店酒吧任職調酒師的 Simon Kong（江兆恒）領軍，今次趁翻新重開，更特別與團隊共同創作出全新雞尾酒系列「FLAVOURS」。「FLAVOURS」以童年遊戲七巧板為靈感，共15 款賣相精緻、改良自經典口味的雞尾酒，味道由淡至濃分為七類。大家可先細味清爽輕盈的雞尾酒，層層遞進至以濃郁而層次豐富的雞尾酒作結，每杯價錢為$148。

必試富花果香氣的「Never Goes Wrong」，啟發自酒吧一位老顧客的故事。清新爽口的雞尾酒以充滿本土特色的話梅味氈酒、陳皮苦艾酒、白桃茉莉花茶和檸檬等調製而成，呼應這位客人展現的香港奮鬥精神。而「Crazy! Love Apple」則是番茄馬丁尼雞尾酒的變奏，在伏特加的基底上加入番茄、青瓜苦酒和喼汁，最後再噴上蘑菇味的苦酒提鮮，層次豐富有驚喜。如果喜好威士忌，則可選「Rainforest’s Rain」，以麥金混合麥芽威士忌、干邑、黑加侖子利口酒、黑皮諾紅酒及檜木苦酒等調製而成，綴以士多啤梨和燒過的迷迭香，釋出甘甜微澀的草本芬芳。