K-POP獵魔女團快閃店登陸沙田 電影場景打卡位/多款周邊商品

Netflix 人氣奇幻動畫《K-POP獵魔女團》由 12 月 18 日起至 2026 年 1 月 11 日登陸香港。原定於亞洲多地巡迴的沉浸式快閃店驚喜加開香港站，選址沙田新城市廣場作為海外巡迴首站。香港觀眾毋須遠赴韓國，也可親身走進還原度十足的「Demon Hunters」世界，感受動畫中的奇幻氛圍。

《K-POP獵魔女團》沉浸式電影場景打卡位 快閃店以《K-POP獵魔女團》的世界觀為設計核心，場內佈置呼應動畫中的獵魔元素，打造多個沉浸式場景，讓粉絲彷如置身故事之中。無論是熟悉動畫的觀眾，或是剛入坑的新粉絲，都能在場內慢慢探索作品的細節。

《K-POP獵魔女團》角色周邊 除了場景體驗，快閃店亦推出多款官方周邊商品，包括 Golden和Hunters的服裝，以及依照不同角色的公仔、小卡、貼紙、環保袋及文件夾等實用收藏品，粉絲必入手之選。

《K-POP獵魔女團》周邊商品一覽

《K-POP獵魔女團》快閃店 購買政策 付款方式只接受電子支付，包括：八達通 (Octopus)、Visa、Mastercard、Amex、Alipay、PayMe、微信支付 (WeChat Pay) 和銀聯 (Union Pay)。 *不接受現金支付。

《K-POP獵魔女團》香港快閃店 日期： 2025年12月18日（四）至 2026年1月11日（日） 時間： 10:00 - 22:00 地點： 新城市廣場一期 L1 西翼 (L1 West Wing, New Town Plaza Phase 1)