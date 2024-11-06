K-Pop男團EVNNE親臨amp開簽唱會 為《暖“羊羊”聖誕夢想站》揭幕

由KEITA、朴瀚彬、李政縣、劉昇彥、池允瑞、文淨泫及朴祉厚等7位成員組成的EVNNE，他們均來自不同經理人公司，透過參加Mnet生存實境節目《BOYS PLANET》而組團出道，推出過大熱歌曲《TROUBLE》、《UGLY》而為樂迷所認識。

觀塘apm於11月24日下午3時，邀請到EVNNE 蒞臨現場，參與apm《暖“羊羊”聖誕夢想站》開幕禮活動，擔任開幕嘉賓為apm聖誕藝術裝置『暖“羊羊”聖誕夢想站』揭幕，在聖誕前夕打響頭炮。EVNNE更會在現場舉辦《apm x EVNNE簽唱會》，限額100名fans上台與EVNNE成員近距離會面，獲取親筆簽名海報機會。