K-Pop男團EVNNE親臨amp開簽唱會 為《暖“羊羊”聖誕夢想站》揭幕

由KEITA、朴瀚彬、李政縣、劉昇彥、池允瑞、文淨泫及朴祉厚等7位成員組成的EVNNE，他們均來自不同經理人公司，透過參加Mnet生存實境節目《BOYS PLANET》而組團出道，推出過大熱歌曲《TROUBLE》、《UGLY》而為樂迷所認識。
觀塘apm於11月24日下午3時，邀請到EVNNE 蒞臨現場，參與apm《暖“羊羊”聖誕夢想站》開幕禮活動，擔任開幕嘉賓為apm聖誕藝術裝置『暖“羊羊”聖誕夢想站』揭幕，在聖誕前夕打響頭炮。EVNNE更會在現場舉辦《apm x EVNNE簽唱會》，限額100名fans上台與EVNNE成員近距離會面，獲取親筆簽名海報機會。
限額100名fans上台與EVNNE近距離接觸
The Point會員即日起以1,000積分換領「預留證」, 憑有效預留證於指定換領期內到apm商戶以電子貨幣即日消費滿 $1,000，加捐款$100或以上予受惠機構亞太介入呼吸病學聯盟 『APIPA』,可獲得通行證1張，活動當日憑證即場獲得EVNNE的親筆簽名限量版海報。
EVNNE全體成員會於現場獻唱3首熱門歌曲，以勁歌熱舞營造歡樂聖誕熱鬧氣氛，並與現場觀眾傾計交流分享團體最新近況，與fans大玩多個聖誕精彩互動遊戲，作近距離接觸。並且親身帶領現場觀眾參觀apm多個萌爆聖誕裝置景點，為大家介紹由韓國藝術家設計的不同可愛新潮打卡點，與大家展開一趟難忘聖誕之旅。EVNNE 更將現場熱鬧氣氛推至高峰，與大家歡渡一個多姿多彩的聖誕節！