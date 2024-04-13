K11 Art Mall一連7個週日「快閃驚喜」請你食飯 免費送出超過200份美食！

近年，多間特色餐廳進駐K11 Art Mall，為美食愛好者帶來應有盡有的環球美食。今年4月，K11 Art Mall再度推出「FOOD FIESTA多國美食巡禮」，顧客於即日起至5月31日期間凡掃描領券即減HK$100！今年更首次加入全新「快閃驚喜」—— 由4月14日一連7個星期日請你食飯，為饞嘴一族免費送上超過200份驚喜限定美食，以絢爛豐富的環球美饌、合時當令的特色滋味，盡情品嚐春日滋味！ 多國特色佳餚雲集 堂食消費滿額即減HK$100 「FOOD FIESTA多國美食巡禮」消費獎賞得到旗下多間人氣美饌的鼎力支持，務求以窩心禮遇為食客帶來無與倫比的餐饗樂趣。於4月2日至5月31日活動期間，凡掃描領取電子優惠券並到指定夥伴餐廳堂食消費滿HK$400，即可減免HK$100*。

港人最愛的日式料理 —— 不得不提人氣蛋包飯專門店「米炊食堂」，主打旋風蛋包飯、日式咖哩飯配頂級熟成牛肉等日式料理，更是嚴選頂級蘭王蛋及美人米，炮製令人回味的日式料理，還有以和式料理及傳統串燒馳名的「幸福鳥」； 本地代表的港式風味 —— 主打香港風味小炒的「阿不」，不但用料新鮮，搭配自家調配調味，完美演繹粵菜精粹，必試特色「燒賣三重奏」以及由名廚張錦祥主理的「祥仔」，將傳統真味懷舊重現； 極具特色的西式滋味 —— 以特色創意咖啡及英式早午餐打出名堂的「牧羊少年咖啡館」及澳式精品咖啡與現代澳洲Fusion 菜的「NINETYs」；