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生活
2024-04-13 11:30:00

K11 Art Mall一連7個週日「快閃驚喜」請你食飯 免費送出超過200份美食！

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K11 Art Mall一連7個週日「快閃驚喜」請你食飯 免費送出超過200份美食！

近年，多間特色餐廳進駐K11 Art Mall，為美食愛好者帶來應有盡有的環球美食。今年4月，K11 Art Mall再度推出「FOOD FIESTA多國美食巡禮」，顧客於即日起至531日期間凡掃描領券即減HK$100！今年更首次加入全新「快閃驚喜」—— 由414日一連7個星期日請你食飯，為饞嘴一族免費送上超過200份驚喜限定美食，以絢爛豐富的環球美饌、合時當令的特色滋味，盡情品嚐春日滋味

多國特色佳餚雲集 堂食消費滿額即減HK$100

FOOD FIESTA多國美食巡禮」消費獎賞得到旗下多間人氣美饌的鼎力支持，務求以窩心禮遇為食客帶來無與倫比的餐饗樂趣。於42日至531日活動期間，凡掃描領取電子優惠券並到指定夥伴餐廳堂食消費滿HK$400，即可減免HK$100*

港人最愛的日式料理 —— 不得不提人氣蛋包飯專門店「米炊食堂」，主打旋風蛋包飯、日式咖哩飯配頂級熟成牛肉等日式料理，更是嚴選頂級蘭王蛋及美人米，炮製令人回味的日式料理，還有以和式料理及傳統串燒馳名的「幸福鳥」；

本地代表的港式風味 —— 主打香港風味小炒的「阿不」，不但用料新鮮，搭配自家調配調味，完美演繹粵菜精粹，必試特色「燒賣三重奏」以及由名廚張錦祥主理的「祥仔」，將傳統真味懷舊重現；

極具特色的西式滋味 —— 以特色創意咖啡及英式早午餐打出名堂的「牧羊少年咖啡館」及澳式精品咖啡與現代澳洲Fusion 菜的「NINETYs」；

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經典的台式風味 —— 「麻吉灶咖」帶來多款地道夜市美食、「湊湊火鍋茶憩」則融合深具台灣特色的火鍋和現搖茶，而「稻埕飯店」更是以上等台灣直送食材入饌的氣派名店。

*顧客須先登記為KLUB 11K Dollar 獎賞計劃會員，可領取HK$100 ，並於堂食消費滿HK $400 使用，每位會員限用折扣一次。

一連7個星期日推出「快閃驚喜」 免費請你食盡人氣美食

414日（星期日）起一連七個星期日， K11 Art Mall更會聯同參與美食巡禮的餐飲商戶推出週日「快閃驚喜」，限定送出精選菜式，讓你免費嘆盡美食。

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K11 Art Mall一連7個星期日推出「快閃驚喜」 K11 Art Mall一連7個星期日推出「快閃驚喜」 NINETYS 三文魚子溫泉蛋海膽米拉麵一客 米炊食堂 烤無激素雞肉蘑菇蛋包飯 阿不 招牌乾炒牛頸脊河粉及時蔬 HOW to live well 咖啡啫喱配雲呢拿雪糕‧濃縮咖啡 麻吉灶咖 鰻魚芝士蛋餅 米炊食堂 炸黑豚肉蛋包飯 阿不 豉油王海鮮炒麵及時蔬
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