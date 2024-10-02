Kahakai x CRAFTHOLIC首度聯乘推秋日服裝 換購限定「奸夫」圖案抱枕公仔

踏入初秋，天氣開始轉涼，本地服裝品牌Kahakai與來自星球的「奸夫」CRAFTHOLIC合作，推出聯乘服裝系列，包括長袖Tee及保暖搖粒絨背心外套，品牌更特別推出Kahakai x CRAFTHOLIC 宇宙人限定圖案抱枕公仔，以全球獨家優惠價換購。 今次聯乘服裝以貫徹Kahakai 品牌休閒簡約風格，再加上可愛趣緻的CRAFTHOLIC角色及元素，今次更首次加入童裝系列，家長們可與小朋友襯出活力十足的秋日親子裝。

Kahakai x CRAFTHOLIC 「奸夫」長袖 Tee $399 ( 成人 ) / $299 ( 童裝 ) 男女同款Unisex 長袖Tee 分別以黑、橄欖綠及紫色為主，前面有可愛趣緻的Sloth揮手圖案，背面有代表Kahakai 的刺繡圖案，突顯聯乘元素。童裝長袖Tee分別以黑、白、灰色為主，印有可愛趣緻的CRAFTHOLIC 角色露營時放煙火圖案，呼應Kahakai享受生活休閒的主題。

Kahakai x CRAFTHOLIC 「奸夫」保暖搖粒絨背心外套 $499 ( 成人 ) / $399 ( 童裝 ) 搖粒絨背心外套輕身柔軟，配有各位「奸夫」CRAFTHOLIC不同角色的繡章，陪大家度過冬天，男裝配上以Sloth 做主角的繡章，女裝則配上Rab圓型繡章，童童裝則有活潑的Loris繡章。顏色方面：男裝備有黑、深灰及橄欖綠；女裝備有駱駝啡、淺灰及清新紫；童裝備有米色及啡色。

Kahakai x CRAFTHOLIC「奸夫」保暖搖粒絨背心外套 $499 (成人) / $399 (童裝)

Kahakai x CRAFTHOLIC 「奸夫」短袖 Tee $299 ( 成人 ) / $199 ( 童裝 ) 男女同款Unisex Tee，前面有可愛趣緻的「奸夫」CRAFTHOLIC角色，抱住Kahakai Logo星星圖案，背面印有CRAFTHOLIC 四大主角手拖手圖案，備有黑白兩色，非常易襯。童裝前面有Kahakai Logo 及品牌口號 「Happy Life」字句，背面就有CRAFTHOLIC 可愛趣緻的Sloth 生動圖案，備有黑、白及綠色。

Kahakai x CRAFTHOLIC 「奸夫」短袖Tee $299 (成人) / $199 (童裝)

Kahakai x CRAFTHOLIC 「奸夫」全球獨家圖案抱枕公仔 除系列服裝外，今次更特別合作推出CRAFTHOLIC「奸夫」限定圖案抱枕公仔，加入Kahakai簡約休閒元素，附有迷你宇宙人襟章，令抱枕公仔更可愛有活力，更是全球獨家款式。凡於指定允記分店購買指定貨品，即可以優惠價$99 換購Kahakai x CRAFTHOLIC宇宙人限定圖案抱枕公仔一個 (數量有限，換完即止) 。