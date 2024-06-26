Kakao Friends「春植」今夏秘密來港特訓 置實Malls設主題裝置迎接奧運

Kakao Friends的RYAN、APEACH、MIZU等元祖角色化身運動教練，帶同Kakao Friends人氣新星—流浪小貓CHOONSIK春植來港秘密練兵，將春植培養成世界體壇建兒，最近一系列特訓相片曝光，從相中可見在韓國人氣十足的春植的訓練情況十分搞笑！由7月6日至10月20日，春植將以體壇超新星姿態與大夥兒走入置富商場4大萌動裝置，包括：馬鞍山廣場的至“萌”奪標田徑場，現場並設互動遊戲「萌動跨欄飛人」，於Facebook 及Instagram追蹤置富Malls便可參與；天水圍+WOO嘉湖的“萌”動劍擊體操館，Kakao Friends將進行吊環、平衡木、跳馬及劍擊等運動；紅磡置富都會的“Swim-萌”激鬥水運會，則舉行了游泳、跳水和風帆等項目，而置富第一城網球乒乓大“萌”鬥，亦有乒乓球和網球等比賽項目。