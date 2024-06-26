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生活
2024-06-26 05:30:00
日報

Kakao Friends「春植」今夏秘密來港特訓 置實Malls設主題裝置迎接奧運

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KakaoFriends 置富Malls

春植模仿MUZI的跳馬動作。

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春植想跟RYAN一齊曬太陽。

今年夏天，四年一度的體壇盛事奧運會將於巴黎展開，置富Malls為回應運動熱潮及為運動員打氣，宣佈將於旗下4大商場呈獻置富Malls x Kakao Friends 【Sport Mania 萌爆健兒運動會】。

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Kakao Friends將登陸置富Malls 4大商場。

Kakao Friends的RYAN、APEACH、MIZU等元祖角色化身運動教練，帶同Kakao Friends人氣新星—流浪小貓CHOONSIK春植來港秘密練兵，將春植培養成世界體壇建兒，最近一系列特訓相片曝光，從相中可見在韓國人氣十足的春植的訓練情況十分搞笑！由7月6日至10月20日，春植將以體壇超新星姿態與大夥兒走入置富商場4大萌動裝置，包括：馬鞍山廣場的至“萌”奪標田徑場，現場並設互動遊戲「萌動跨欄飛人」，於Facebook 及Instagram追蹤置富Malls便可參與；天水圍+WOO嘉湖的“萌”動劍擊體操館，Kakao Friends將進行吊環、平衡木、跳馬及劍擊等運動；紅磡置富都會的“Swim-萌”激鬥水運會，則舉行了游泳、跳水和風帆等項目，而置富第一城網球乒乓大“萌”鬥，亦有乒乓球和網球等比賽項目。

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據知置富都會於7月6日將舉行的置富Malls x Kakao Friends 【Sport Mania 萌爆健兒運動會】開幕式，更邀得熱愛長跑的保錡@ERROR及唱作女團Beanies作表演嘉賓，他們除了獻唱人氣歌曲外，亦會和粉絲們玩遊戲送禮物，相信會吸引不少歌迷到場。

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