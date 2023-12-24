KATE怪獸持色絨霧唇釉 3種新色登場/主打不乾不沾杯

日本KATE的「怪獸級持色唇彩系列」自推出以來，因為持妝顯色、不易掉色、不沾杯，一直大受歡迎。品牌最近為「怪獸級持色絨霧唇釉」推出秋冬新色，讓大家可以隨妝容變化，搭配喜歡唇色外，也可以選擇不同妝感。
KATE的怪獸級持色唇膏自2021年推出，維持高持色的同時，更兼具高保濕度，水澤色澤漂亮修飾唇紋，突破傳統不掉色唇高讓嘴唇乾巴巴的困擾。卸妝時以眼唇卸妝液即可輕鬆卸除。
同樣熱銷的怪獸級持色絨霧唇釉，亦以不乾、不沾杯及不易掉色為賣點，輕盈柔霧質地，型液態唇彩結合從雙唇蒸發的水分，轉化為滋潤凍狀薄膜，液體唇彩油分揮發，化為柔霧質感，不易脫妝，達成不易掉色也好卸除的特性。加上暈染出柔霧漸層感的專用唇棒，上下漸層也可以簡單完成，展現輕盈柔和妝感。絨霧唇釉最近推出煙燻感新色，讓大家煥發好氣色。
M06 鮮掘紅土
M06是略深的紅棕色，能清楚勾勒雙唇輪廓，展現出優雅氛圍，暈開塗抹呈現時尚氛圍。
M07 烤焦麵包的命運
充滿時尚感的棕色系，不帶任何眼妝也可以呈現完美妝容。
M08 喧鬧晚宴
前衛深粉色能襯托膚色顯白，推薦用輕點暈染的方式，自然點出雙唇輪廓。柔和的霧面妝感，能呈現出色脫俗感，也很適合使用在日常妝。