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生活
2023-12-24 16:30:00

KATE怪獸持色絨霧唇釉 3種新色登場/主打不乾不沾杯

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KATE怪獸持色絨霧唇釉 3種新色登場/主打不乾不沾杯

KATE怪獸持色絨霧唇釉 3種新色登場/主打不乾不沾杯

日本KATE的「怪獸級持色唇彩系列」自推出以來，因為持妝顯色、不易掉色、不沾杯，一直大受歡迎。品牌最近為「怪獸級持色絨霧唇釉」推出秋冬新色，讓大家可以隨妝容變化，搭配喜歡唇色外，也可以選擇不同妝感。

KATE的怪獸級持色唇膏自2021年推出，維持高持色的同時，更兼具高保濕度，水澤色澤漂亮修飾唇紋，突破傳統不掉色唇高讓嘴唇乾巴巴的困擾。卸妝時以眼唇卸妝液即可輕鬆卸除。

KATE的高保濕持色型唇膏自2021年推出，一直大受歡迎。

KATE的怪獸級持色唇膏自2021年推出，一直大受歡迎。

同樣熱銷的怪獸級持色絨霧唇釉，亦以不乾、不沾杯及不易掉色為賣點，輕盈柔霧質地，型液態唇彩結合從雙唇蒸發的水分，轉化為滋潤凍狀薄膜，液體唇彩油分揮發，化為柔霧質感，不易脫妝，達成不易掉色也好卸除的特性。加上暈染出柔霧漸層感的專用唇棒，上下漸層也可以簡單完成，展現輕盈柔和妝感。絨霧唇釉最近推出煙燻感新色，讓大家煥發好氣色。

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M06 鮮掘紅土

M06是略深的紅棕色，能清楚勾勒雙唇輪廓，展現出優雅氛圍，暈開塗抹呈現時尚氛圍。

M07 烤焦麵包的命運

充滿時尚感的棕色系，不帶任何眼妝也可以呈現完美妝容。          

M08 喧鬧晚宴

前衛深粉色能襯托膚色顯白，推薦用輕點暈染的方式，自然點出雙唇輪廓。柔和的霧面妝感，能呈現出色脫俗感，也很適合使用在日常妝。    

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