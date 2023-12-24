KATE怪獸持色絨霧唇釉 3種新色登場/主打不乾不沾杯

日本KATE的「怪獸級持色唇彩系列」自推出以來，因為持妝顯色、不易掉色、不沾杯，一直大受歡迎。品牌最近為「怪獸級持色絨霧唇釉」推出秋冬新色，讓大家可以隨妝容變化，搭配喜歡唇色外，也可以選擇不同妝感。

KATE的怪獸級持色唇膏自2021年推出，維持高持色的同時，更兼具高保濕度，水澤色澤漂亮修飾唇紋，突破傳統不掉色唇高讓嘴唇乾巴巴的困擾。卸妝時以眼唇卸妝液即可輕鬆卸除。