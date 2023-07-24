Kawa Wong療癒之聲帶領 於嘉道理農場以音樂與山林互動

無論你是否音樂愛好者，或是崇尚自然主義的信徒，今年9月，嘉道理農場暨植物園將舉辦的《循聲：穿越森林互動音樂會》，將領各位一同循聲遊園。音樂人Kawa Wong將領行，在山林音頻及器具樂韻交織下，與參加者合奏，共譜沁人心扉的自然旋律。
Kawa是嘉道理農場的「駐園藝術家計劃」合作單位，早前特地在園內各處尋找靈感，為9月22日至23日及10月6日至7日舉辦的《循聲：穿越森林互動音樂會》預備。音樂會將推翻傳統靜態坐定定形式，將以聲音引導帶領參加者穿越森林，漫步上山區特色亭閣，隨著綿延起伏的山巒地形，探索這個自然生態寶庫內的「聲音地景」(soundscape)。
隨著音樂靜坐冥想 聆聽自然放鬆身心
參加者隨著綿延起伏的山巒地形，聽著Kawa以自然為靈感的樂曲演奏；在流水聲與蟲鳥低鳴中清空心靈，好讓自己以更敏銳的觸角，細察身邊多樣性的生態系統。當身心靈都靜下來時，就能專注地傾聽土地傳達的聲音，體驗自然的新風貌。Kawa Wong說：「我們相信音樂和自然對我們的身心健康，有著強大的改變作用，希望『循聲』能為參加者提供獨特和豐富的體驗，讓大家更深入地與自然和自己連結。」
《循聲：穿越森林互動音樂會》詳情：
日期：9月22、23日、10月6、7日(下午2時正至下午6時)
地點：嘉道理農場暨植物園
費用：$600
報名及查詢：https://bit.ly/3ZthPt1