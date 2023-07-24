Kawa Wong療癒之聲帶領 於嘉道理農場以音樂與山林互動

無論你是否音樂愛好者，或是崇尚自然主義的信徒，今年9月，嘉道理農場暨植物園將舉辦的《循聲：穿越森林互動音樂會》，將領各位一同循聲遊園。音樂人Kawa Wong將領行，在山林音頻及器具樂韻交織下，與參加者合奏，共譜沁人心扉的自然旋律。

Kawa是嘉道理農場的「駐園藝術家計劃」合作單位，早前特地在園內各處尋找靈感，為9月22日至23日及10月6日至7日舉辦的《循聲：穿越森林互動音樂會》預備。音樂會將推翻傳統靜態坐定定形式，將以聲音引導帶領參加者穿越森林，漫步上山區特色亭閣，隨著綿延起伏的山巒地形，探索這個自然生態寶庫內的「聲音地景」(soundscape)。